Андрей Мостовой объяснил кричалку «„Зенит“ — позор российского футбола»

Полузащитник «Зенита» высказался о том, почему болельщики скандируют фразу «„Зенит“ — позор российского футбола».

Народ устал от того, что побеждает всегда одна команда. Решили вот объединиться против эдакого «зла». По мнению этих болельщиков мы — «зло». Победителей часто не любят. Особенно таких, которые доминируют продолжительное время. Меня лично это не задевает. С трибун всегда что-то кричат. А эту кричалку болельщики скандируют уже довольно продолжительное время, меня это не тревожит.