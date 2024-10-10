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Андрей Мостовой объяснил кричалку «„Зенит“ — позор российского футбола»

вчера, 13:06

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о том, почему болельщики скандируют фразу «„Зенит“ — позор российского футбола».

Народ устал от того, что побеждает всегда одна команда. Решили вот объединиться против эдакого «зла». По мнению этих болельщиков мы — «зло». Победителей часто не любят. Особенно таких, которые доминируют продолжительное время. Меня лично это не задевает. С трибун всегда что-то кричат. А эту кричалку болельщики скандируют уже довольно продолжительное время, меня это не тревожит.

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09 октября
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Все комментарии
Andy Drew
Andy Drew
сегодня в 13:58, ред.
Единственное чемпионство народного за 23 года и иностранцы в составе чемпионов, совсем немного, Фернандо, Таски, Боккети, Промес, Ромуло, Мельгарехо, Зе Луиш, Адриано и они все определяли основу спартака.
Andy Drew
Andy Drew
сегодня в 13:50
Кому как только не спартачам говорить о легионерах. Вот согласен с Lotsman, написавшим ниже. спартачи говорят, что в спартаке было мало легионеров.Ну да, их было мало в середине конце 90-х, когда их вообще ни у кого не было кроме пары тройки пляжных бразильцев у Нижнего и Арсенала Тулы. И то первые внятные бразилы появились именно в спартаке (Маркао, Робсон). Но почему то болелы народного вежливо опускают тот чудный период при Червиченко, когда этих Огунсаний, Скарлетов и Робертов было настолько дохрена, что у спартака за дубль то забивали исключительно только Селкичи и Стаменовски. В то время, когда в Зените появился тот самый сменовский костяк, птенцы Морозова, который на многие годы стал костяком и сборной в том числе. Легионеров у них мало было, ага.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Андрей Рудаков (раскрыть)
сегодня в 13:16
Прав во всем. Только шейхи свои деньги вкладывает, а Газпром государственные. Маленькое отличие.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ tigrok (раскрыть)
сегодня в 13:14
У этого сказочника хобби такое. Он сказки придумывает, сам в них верит, а потом других пытается убедить. Никакие аргументы не воспринимает. Безнадежен.
lotsman
lotsman ответ tigrok (раскрыть)
сегодня в 08:15
spartakfanat.ru
ФК Спартак Москва. История.

Второй период, или эпоха трансферного безумия.
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Включает в себя сезоны с 2001 по 2004 годов. Количество легионеров в этот период за сезон колеблется от 15 до 24. На это время пришлось правление позднего Романцева, окончательно потерявшего хватку и умение разглядеть бриллиант средь серых камней, и президентство Андрея Червиченко, вкладывающегося в команду, как говорится, по полной.........................
tigrok
tigrok ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 00:53
Сколько можно рассказывать сказки про Спартак. Первый легионер в российском футболе появился в 1994-м году в составе сочинской "Жемчужины". Это был футболист из Сирии Ассаф аль-Халифа. В Спартаке первый легионер был Робсон в 1997 году. Никогда у Романцева не было в составе Спартака 9 легионеров. Учите историю
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Андрей Рудаков (раскрыть)
вчера в 22:55
Это были деньги соцстраха, предназначенный для оплаты больничных бюджетникам Питера. Г миллионерам нужнее оказались. Газпром все может!
Андрей Рудаков
Андрей Рудаков
вчера в 22:46
Так если бы дело было только в покупке футболистов...Газпром и медиа и все футбольное начальство содержит...кто же им будет перечить...и все правила и лимиты все под Зенит,нетрудно развалить перспективную команду имея столько денег и посадить игроков на лавки...а еще помню была история как Зенит оплатил больничные своим игрокам из городского бюджета практически полностью выгреб его )))...Это в Англиитакое не проходит сколько бы шейхи денег не имели,а Сити кости грыз не один год,а у нас все попроще с этим,купить нужно всю верхушку и правь балом...может я не прав,скажите джентльмены
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 22:27, ред.
позор, потому что на госденьги покупают победы и хороших игроков у конкурентов, а не потому что мостовой там придумал. и стадион еще за 1 мрд.!! долларов, наверное самый дорогой в мире
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 22:21
))) Ну так и я тебе ответил, в чём позор Зени.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 22:03
Приватизация природных рксурсов это большое преступление.Хозяева Зенита грабит народ,и содержат на деньги,которые украли у народа Зенит,поэтому народ и кричит.Народные деньги народу а не Зениту
particular
particular
вчера в 19:58
"...меня это не тревожит...", - позолоченная невозмутимость...
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:57, ред.
Тем не менее, уважения у меня Лукойл вызывал бы, как частная компания, больше, если бы делал, например, свои компьютеры или автомобили, да хоть штаны или сети магазинов. Но то, что они зарабатывают на нефти, останется фактом. Под какими бы это бумажками не было оформлено. И уверен, приватизация была копеечная для такой компании.
m9u9jq4m7wf5
m9u9jq4m7wf5 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:57, ред.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Димон Булыкин (раскрыть)
    вчера в 17:52, ред.
    Не надо нигилизма. Есть истина. Пусть закон плохой, но это закон и его надо соблюдать. Итоги приватизации никто пересматривать и менять не будет. Лукойл платит огромную ренту государству за использование недр. И добытая ими нефть становится собственность Луккойла. Такой порядок во всем мире. Для добывающих кампаний. Хватит революций типа отнять и поделить. Проходили. Газпром - государственная корпорация, а Луккойл - частная. Роснефть - государственная. Разные формы собственности.
    lotsman
    lotsman
    вчера в 17:49
    "...Государство из бюджета дает деньги и ВС, и МВД и Минздрааву, и Минпросу и Газпрому тоже дает...."
    Мдаааааааа, слов нет.) Говорят мощнейшая магнитная буря сейчас сейчас обрушилась на землю. У нас даже компас глючит.)
    Димон Булыкин
    Димон Булыкин ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 17:46
    Всё прекрасно понимаю. Но немного коробит, когда говорят, что Лукойл - частная компания. Да, официально и по всем документам это частная компания. Но она не должна быть частной. Ведь нефть же тоже - народное достояние…
    shur
    shur ответ Димон Булыкин (раскрыть)
    вчера в 17:35
    ...не благодарите, шоу мас го он...!!!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ lotsman (раскрыть)
    вчера в 17:29, ред.
    Газпром - это госкорпорация и все что он получает от продажи газа - это деньги государтсвенные. Я в этой теме разбираюсь довольно хорошо. А дилетантов больше слушать не буду. Не надо мне писать. Не хочу тратить время на детский лепет. И это не Гозпром кому то что то выделяет. Это нащ бюджет распределяет деньги между госструктурами. Государство из бюджета дает деньги и ВС, и МВД и Минздрааву, и Минпросу и Газпрому тоже дает. Так вот Минздрав платит врачам, а Газпром эти госденьги платит легионерам Зенита. РЖД - легионерам Локо, ВТБ - легионерам Динамо. Только у двух последних эти затраты на порядок меньше. Вот и вся разница.
    lotsman
    lotsman ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 17:25
    Интересно, как ты представляешь футболистов в таком же плане как профессиональных теннисистов? Я не представляю футболиста не командным спортсменом. Профессиональные футболисты и так зарабатывают сами. За них никто не бегает по полю. Они заключают контракт с работодателем и он им платит по контракту. И футболистов не волнует откуда работодатель берёт деньги. По поводу бюджета и бюджетных денег не надо мне парить, бабушкам рассказывай. Не забудь рассказать сколько, в этот бюджет, Газпром выделяет денег, для учителей, врачей, Армии, МВД.............)
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 17:22
    На свои деньги можно хоть 13 легов содержать, а вот на бюджетные даже одного стыдно. А у Зенита их 15 голов ( 13 в заявке и 2 в аренде) Разве это не позор нашего футбола? Позорище!!!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 17:17
    А в чем вопрос то? Деньги есть - ума не надо. Это и есть жизненный лозунг Газпрома, а значит и Зенита.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 17:15
    Дело не только в этом. Спартак не сидел на госбюджете. Там были деньги Романцева, Первака и Червиченко. Потом пришел Лукойл. А Спартак всегда был почитаем и любим по всему СССР, а потом и РФ.
    lotsman
    lotsman ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 17:14
    Питер - законодатель моды........................ - твои слова?
    Вот я и ответил, кто законодатель.)
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ lotsman (раскрыть)
    вчера в 17:12
    Так бывает. Человек либо не понимает суть, т.е. причину чего то, либо делает вид, что не понимает. Вся разница в том, что Спартак не государственный клуб (как и Краснодар), а Зенит чисто государственный. И содержать госарбайтеров из своего кармана и из госбюджета - это две большие разницы. Частник как говорят хозяин барин - на что хочет на то и тратит. А из госбюджета у нас содержаться учителя, врачи, библиотекари и другие бюджетники, а также профессиональные футболисты - легионеры Зенита, Динамо, Локо ( всего 3). Профессиональные футболисты должны зарабатывать сами, как например теннисисты профессионалы. Вот именно по этой причине и Зенит- позор российского футбола, в том числе и из-за огромной суммы содержания "профессионалов" - футболистов. Такой беспредел начался с момента прихода Газпрома в Питер и Зенит. , когда расходы на клуб стали гигантскими.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ lotsman (раскрыть)
    вчера в 17:11
    К чему эта ода о численности легов, если доля игрового времени иностранцев в Зените в сезоне 2023/2024 - под 70 (!!!) % (а наших лишь 30 % с хвостиком) и Зеня - абсолютный лидер в этом аспекте ?!
    Спартачи тоже грешат, но там процентовка 46 на 54.
    Димон Булыкин
    Димон Булыкин ответ shur (раскрыть)
    вчера в 17:06
    Никогда не болел за Знамя Труда) только благодаря этому комменту заметил, что эта команда указана в моих фаворитах 😂
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак ответ w899s4a9sz74 (раскрыть)
    вчера в 17:00
    Сказочник...))))))))))
    shur
    shur ответ Димон Булыкин (раскрыть)
    вчера в 16:56
    ...я смотрю вам тоже не сладко во 2-ой лиге,хотя классная поляна,
    покруче "Old Trafford"...!
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ h4ts3bygvwm3 (раскрыть)
    вчера в 16:51
    А 2 : 8 Бавария-Барса ? И чё ?! Барселона = Спартак ? ))))))
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