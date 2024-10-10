Байрамян: «Томас Мюллер лично подарил мне майку после матча»

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вчера, 16:18

Полузащитник сборной Армении и «Ростова» в эфире «Матч ТВ» рассказал о том, как ему удалось заполучить футболку нападающего сборной Германии .

Встреча отборочного этапа к ЧМ ‑2022 Армения — Германия состоялась в ноябре 2021 года в Ереване и завершилась поражением хозяев поля со счетом 1:4.

Автографа нету. Он мне после игры отдал [футболку]. Мы играли дома, в Ереване, против Германии. Проиграли 1:4. Очень часто на поле пересекались с Томасом. Перекинулись парой фраз на моем ломаном английском. Помню, как он шел после игры, а многие из нашего персонала хотели майку его. Мы взглядами пересеклись, я ему показываю [на футболку], он развернулся от всех, пришел и подарил эту майку. Поэтому она для меня очень дорога и ценна. Это легендарный футболист!

Байрамян хранит футболку Мюллера дома в специальном застекленном шкафу, наряду с майками Эдуарда Сперцяна, Генриха Мхитаряна, Юрия Жиркова, Романа Зобнина, Василия Березуцкого и других игроков.