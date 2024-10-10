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Байрамян: «Томас Мюллер лично подарил мне майку после матча»

вчера, 16:18

Полузащитник сборной Армении и «Ростова» Хорен Байрамян в эфире «Матч ТВ» рассказал о том, как ему удалось заполучить футболку нападающего сборной Германии Томаса Мюллера.

Встреча отборочного этапа к ЧМ‑2022 Армения — Германия состоялась в ноябре 2021 года в Ереване и завершилась поражением хозяев поля со счетом 1:4.

Автографа нету. Он мне после игры отдал [футболку]. Мы играли дома, в Ереване, против Германии. Проиграли 1:4. Очень часто на поле пересекались с Томасом. Перекинулись парой фраз на моем ломаном английском. Помню, как он шел после игры, а многие из нашего персонала хотели майку его. Мы взглядами пересеклись, я ему показываю [на футболку], он развернулся от всех, пришел и подарил эту майку. Поэтому она для меня очень дорога и ценна. Это легендарный футболист!

Байрамян хранит футболку Мюллера дома в специальном застекленном шкафу, наряду с майками Эдуарда Сперцяна, Генриха Мхитаряна, Юрия Жиркова, Романа Зобнина, Василия Березуцкого и других игроков.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:34
ну круто, что тут скажешь !
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:28
Ради этого стоит играть в футбол
Аксинья
Аксинья
вчера в 18:01
У Томаса наверно тоже есть майка Хорена и висит на самом почетном месте))
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 18:01
Мюллер подошел к Штирлицу и выстрелил ему в голову. Разрывные, раскинув мозгами подумал Штирлиц.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 17:59
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝😃😃😃😃😃😃😃
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:54
...как Дзюба...?!
n985k9my5s56
n985k9my5s56
вчера в 17:38, ред.
Было бы интересно, если бы это он сделал не лично, а прислал тебе майку, например, по Вайбериз как призы в нашем конкурсе прогнозов. Ну или почтой России, или почтой Германии)
sbyj9hvd3jpe
sbyj9hvd3jpe
вчера в 17:36
Интересно он её стирал, стираная уже не считается
Capral
Capral
вчера в 16:31
Да никакой он не легендарный- постоянный объект насмешек в Германии. А человек и вовсе 62о, где конфликт- там и Мюллер, или где Мюллер- там конфликт... Статистика у него приличная, игрок известный, майку получить не грех, память останется...
Гость
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