«Краснодар» может подписать игрока сборной Турции Кахведжи

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вчера, 16:05

Как сообщает турецкое издание Sabah, клуб Российской Премьер-Лиги ( РПЛ ) «Краснодар» готов пригласить в команду центрального полузащитника стамбульского «Фенербахче» и сборной Турции Ирфана Джана Кахведжи.

29-летний футболист, отклонивший предложение «Севильи», наверняка покинет команду в январе, если не продлит контракт, срок действия которого истекает в июне 2025 года. Опытный вингер числится в трансферных списках «Вильярреала», «Бетиса» и «Краснодара».

31 января появилась информация, что кандидатура Кахведжи была интересна столичному ЦСКА .

В сезоне-2024/2025 полузащитник сыграл в составе «Фенербахче» пять матчей Суперлиги Турции (один ассист), два матча в Лиге Европы и четыре встречи в отборе Лиги чемпионов (один гол).