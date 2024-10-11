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«Краснодар» может подписать игрока сборной Турции Кахведжи

вчера, 16:05

Как сообщает турецкое издание Sabah, клуб Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Краснодар» готов пригласить в команду центрального полузащитника стамбульского «Фенербахче» и сборной Турции Ирфана Джана Кахведжи.

29-летний футболист, отклонивший предложение «Севильи», наверняка покинет команду в январе, если не продлит контракт, срок действия которого истекает в июне 2025 года. Опытный вингер числится в трансферных списках «Вильярреала», «Бетиса» и «Краснодара».

31 января появилась информация, что кандидатура Кахведжи была интересна столичному ЦСКА.

В сезоне-2024/2025 полузащитник сыграл в составе «Фенербахче» пять матчей Суперлиги Турции (один ассист), два матча в Лиге Европы и четыре встречи в отборе Лиги чемпионов (один гол).

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 18:37
Едва ли Краснодар согласится с тем, чтобы отправить кого то из своих легов на выход. У них сейчас предел по лимиту. 13 человек. Чтобы этого взять надо кого то отправить.
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:26
Что-то мне подсказывает, что Краснодару он откажет по причине неучастия наших клубов в Еврокубках.
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:34
Своих в академиях непонятно для чего воспитывают ...
Гость
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