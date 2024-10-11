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Защитником махачкалинского «Динамо» интересуются ведущие клубы РПЛ

вчера, 09:36

Защитник махачкалинского «Динамо» и сборной России Валентин Пальцев входит в сферу интересов ведущих клубов РПЛ. Однако «динамовцы» не рассматривают возможность продажи игрока. Как минимум в текущем сезоне.

Напомним, Пальцев перешёл в «Динамо» из КАМАЗа в июле 2024 года. Его контракт действует до июня 2026 года. В текущем сезоне 23-летний центральный защитник сыграл 14 матчей, в которых отметился голевой передачей и получил 3 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает Пальцева в 1,2 миллиона евро.

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