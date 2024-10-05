Летом «Спартаку» были предложены услуги Депая

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вчера, 11:27

Нападающий мог перейти в «Спартак».

По данным источника, «красно-белым» предлагали подписать голландца в летнее трансферное окно. Футболист хотел зарабатывать в московском клубе 3,5 млн евро за сезон, а также получить 2 млн евро в качестве подъёмных.

Напомним, что в сентябре Депай подписал контракт с «Коринтиансом».