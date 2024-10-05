Летом «Спартаку» были предложены услуги Депая

Нападающий Мемфис Депай мог перейти в «Спартак».
По данным источника, «красно-белым» предлагали подписать голландца в летнее трансферное окно. Футболист хотел зарабатывать в московском клубе 3,5 млн евро за сезон, а также получить 2 млн евро в качестве подъёмных.
Напомним, что в сентябре Депай подписал контракт с «Коринтиансом».
Они разные, их нельзя сравнивать. Депай, однозначно был бы усилением для Спартака. Подвижный, техничный нападающий, способный отходить в глубину поля в поисках мяча. С великолепным чувством гола, очень агрессивный форвард, маневренный. С Угальде, могли бы создать симпатичный тандем! До сих пор не понимаю, почему Симеоне от него отказался. Другое дело, как по деньгам- соответствовал ли он Спартаку...
На мой взгляд, мог бы усилить атаку КБ! Жаль, что не подписали...
Мне кажется, сейчас в ПЛ нет форварда такого типа.
Они разные, их нельзя сравнивать. Депай, однозначно был бы усилением для Спартака. Подвижный, техничный нападающий, способный отходить в глубину поля в поисках мяча. С великолепным чувством гола, очень агрессивный форвард, маневренный. С Угальде, могли бы создать симпатичный тандем! До сих пор не понимаю, почему Симеоне от него отказался. Другое дело, как по деньгам- соответствовал ли он Спартаку...
На мой взгляд, мог бы усилить атаку КБ! Жаль, что не подписали...
Мне кажется, сейчас в ПЛ нет форварда такого типа.
Промес думаю уговорил бы руководство команды прикупить своего карифана, тем более в самом руководстве как показывает практика многих лет не против нагреться на подобных сомнительных трансферах.
Принесло бы пользу это Спартаку как команде?
Здесь можно только гадать, так как Спартак это лотерея.
Промес думаю уговорил бы руководство команды прикупить своего карифана, тем более в самом руководстве как показывает практика многих лет не против нагреться на подобных сомнительных трансферах.
Принесло бы пользу это Спартаку как команде?
Здесь можно только гадать, так как Спартак это лотерея.
Что касаемо его порехода в Спартак, так это была бы отличная замена Промесу, да и Депай сильнее чем Квинси! Правда аппетит финансовый надо было поубавить! А так, всё это уже пустые разговоры....
Что касаемо его порехода в Спартак, так это была бы отличная замена Промесу, да и Депай сильнее чем Квинси! Правда аппетит финансовый надо было поубавить! А так, всё это уже пустые разговоры....