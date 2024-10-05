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Летом «Спартаку» были предложены услуги Депая

вчера, 11:27

Нападающий Мемфис Депай мог перейти в «Спартак».

По данным источника, «красно-белым» предлагали подписать голландца в летнее трансферное окно. Футболист хотел зарабатывать в московском клубе 3,5 млн евро за сезон, а также получить 2 млн евро в качестве подъёмных.

Напомним, что в сентябре Депай подписал контракт с «Коринтиансом».

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Все комментарии
Брулин
Брулин
вчера в 14:49
Всегда умиляет такой пункт в контракте у футболистов, как "подъемные". У них ведь, у бедняжек, совсем нет денег, чтобы снять жилье и приобрести на новом месте предметы первой необходимости.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 13:42
Да старенький он уже ,да и тяжеловат и неповоротлив стал . Пусть в Бразилии попылит .
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 13:23
за эти бабки мясо содержат полкоманды ...
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:18
В игровом плане это было бы несомненно усиление. Таких игроков сейчас нет в РПЛ.
p89v6squxy7d
p89v6squxy7d
вчера в 13:00
Любит спартак приобретать сомнительных голландцев.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:59
А зря , зря и ещё раз зря не взяли !))
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:46
Видимо хватило весёлого земляка мясным...
adekvat
adekvat
вчера в 12:30
В РПЛ бы сгодился игрок хороший правда запросы у него хорошие.
ta5vgy9n4gbp
ta5vgy9n4gbp
вчера в 12:23
Такой бы игрок пригодился, наверняка решили сэкономить
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 12:22, ред.
Амарал не брал то что ему предлагали сторонние агенты, у него пунктик совершить сделку самому, к чему это привело мы все видим, хорошо что хоть Барко подписал, остальные его трансферы курам на смех. Сюда же и трансфер Актюркоглу в Бенфику запишем, смешно до коликов, не верю что в португальском клубе не знали что Амарал по нему работает, просто этим трансфером они показали всё что думают о своём бывшем скауте. То что Жозе забил гол вообще нетипичным для себя действием на поле ничего ровным счётом не говорит о его игровых кондициях. А так Амаралу много реально классных игроков предлагали, но из-за гордыни и самоуверенности он всё... дальше матом.
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:10
Ну и хорошо, что не подписали его - сэкономили деньги...
A.S.A
A.S.A
вчера в 12:09
Если чесно, не понимаю, почему Депай не нашел себе команду в Европе, не думаю, что в Коринтиансе ему столько платят!
Что касаемо его порехода в Спартак, так это была бы отличная замена Промесу, да и Депай сильнее чем Квинси! Правда аппетит финансовый надо было поубавить! А так, всё это уже пустые разговоры....
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 12:05
Если бы Промеса не арестовали, то 99.99% Депай был бы в составе Спартака.
Промес думаю уговорил бы руководство команды прикупить своего карифана, тем более в самом руководстве как показывает практика многих лет не против нагреться на подобных сомнительных трансферах.
Принесло бы пользу это Спартаку как команде?
Здесь можно только гадать, так как Спартак это лотерея.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:04, ред.
Какие ему подъёмные....на 4-м десятке....
Не наподнимался чтоли играя в МЮ,Барсе,Атлетико....
Послал его Спартак ...в Южное полушарие...и правильно сделал...
На эти деньги можно тонны полторы Виллианов Жозе привезти....
Если ни фамилии ни зарплаты игроков не меняют итоговое 5-е место...то смысл переплачивать...
Capral
Capral ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 12:03, ред.
Привет, Володя!!!
Они разные, их нельзя сравнивать. Депай, однозначно был бы усилением для Спартака. Подвижный, техничный нападающий, способный отходить в глубину поля в поисках мяча. С великолепным чувством гола, очень агрессивный форвард, маневренный. С Угальде, могли бы создать симпатичный тандем! До сих пор не понимаю, почему Симеоне от него отказался. Другое дело, как по деньгам- соответствовал ли он Спартаку...
На мой взгляд, мог бы усилить атаку КБ! Жаль, что не подписали...
Мне кажется, сейчас в ПЛ нет форварда такого типа.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 11:39
Но взяли Жозе...))))
ssspartak
ssspartak
вчера в 11:31
Бывает понятие "поздно", а бывает "уже не надо". с Промесом он бы мог составить некую атакующую связку. Пару лет назад... Сейчас и Промеса нет и других хватает
Гость
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