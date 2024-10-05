Агент Депая заявил, что не контактировал с российскими клубами по трансферу

Себастьян Ледюр, агент нападающего «Коринтианса» , прокомментировал слухи о том, что его клиент этим летом мог перейти в «Спартак».

Как уже говорил ранее, никогда не было никаких предложений или обсуждений по переходу Мемфиса в Россию.

«Зенит» и «Спартак»? Ни с какими клубами в России никаких переговоров не было, ничего вообще не было. Конец истории.