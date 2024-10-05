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Агент Депая заявил, что не контактировал с российскими клубами по трансферу

вчера, 15:23

Себастьян Ледюр, агент нападающего «Коринтианса» Мемфиса Депая, прокомментировал слухи о том, что его клиент этим летом мог перейти в «Спартак».

Как уже говорил ранее, никогда не было никаких предложений или обсуждений по переходу Мемфиса в Россию.

«Зенит» и «Спартак»? Ни с какими клубами в России никаких переговоров не было, ничего вообще не было. Конец истории.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
вчера в 18:00
А жаль, Спартаку он бы пришёлся ко двору...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:32
Все могут быть по своему правы....
И те кто говорит что предлагали Мемфиса......и те кто говорит что переговоров не было........ибо предлагать можно и без официальных переговоров...
Да и далеко он теперь...за семью морями-океанами....
Депаю выписали самую высокую зарплату в Бразилии (в Америке больше только у трех звезд МЛС). Платит букмекер.
Без учета бонусов Депай четвертый игрок по зарплате в Америках. Он получит примерно 7 млн долларов в год: больше только у звезд МЛС – Лионеля Месси (20,4 млн), Лоренцо Инсинье (15,4 млн) и Серджи Бускетса (8,8 млн). Остальные звезды по эту сторону океана – Оливье Жиру, Эдинсон Кавани, Луис Суарес, Жорди Альба – получают меньше голландца.

Сообщается, что Депай попросил клуб нанять личного шеф-повара, чтобы тот позаботился о его питании и диете. А также запросил жилье с усиленными мерами безопасности.

......ну и нужна была Спартаку такая голландская "головная боль"???
Правильно сделали если не согласились на его сумасшедшие условия......
h43tx6rn3ym5
h43tx6rn3ym5
вчера в 16:05
Депая еще не сказал, что он впервые про спартак слышит.
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:02
И кто же такой умный запустил такую жирную утятину?
Rupertt
Rupertt
вчера в 15:49
Как всегда, ложная информация да бы привлечь внимание к РПЛ.
Capral
Capral
вчера в 15:29
Ну не было значит и не было. Хотя, дыма без огня не бывает, как сказал однажды герцог Веллингтон, в сражении при Ватерлоо... Но если бы был возможен такой вариант- это было интересно. По стилю игры, по манере, голландец вполне соответствует Спартаку.
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:25
Даже если бы и было то он не сказал бы
Гость
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