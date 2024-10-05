Агент Депая заявил, что не контактировал с российскими клубами по трансферу

Себастьян Ледюр, агент нападающего «Коринтианса» Мемфиса Депая, прокомментировал слухи о том, что его клиент этим летом мог перейти в «Спартак».
Как уже говорил ранее, никогда не было никаких предложений или обсуждений по переходу Мемфиса в Россию.
«Зенит» и «Спартак»? Ни с какими клубами в России никаких переговоров не было, ничего вообще не было. Конец истории.
И те кто говорит что предлагали Мемфиса......и те кто говорит что переговоров не было........ибо предлагать можно и без официальных переговоров...
Да и далеко он теперь...за семью морями-океанами....
Депаю выписали самую высокую зарплату в Бразилии (в Америке больше только у трех звезд МЛС). Платит букмекер.
Без учета бонусов Депай четвертый игрок по зарплате в Америках. Он получит примерно 7 млн долларов в год: больше только у звезд МЛС – Лионеля Месси (20,4 млн), Лоренцо Инсинье (15,4 млн) и Серджи Бускетса (8,8 млн). Остальные звезды по эту сторону океана – Оливье Жиру, Эдинсон Кавани, Луис Суарес, Жорди Альба – получают меньше голландца.
Сообщается, что Депай попросил клуб нанять личного шеф-повара, чтобы тот позаботился о его питании и диете. А также запросил жилье с усиленными мерами безопасности.
......ну и нужна была Спартаку такая голландская "головная боль"???
Правильно сделали если не согласились на его сумасшедшие условия......
И те кто говорит что предлагали Мемфиса......и те кто говорит что переговоров не было........ибо предлагать можно и без официальных переговоров...
Да и далеко он теперь...за семью морями-океанами....
Депаю выписали самую высокую зарплату в Бразилии (в Америке больше только у трех звезд МЛС). Платит букмекер.
Без учета бонусов Депай четвертый игрок по зарплате в Америках. Он получит примерно 7 млн долларов в год: больше только у звезд МЛС – Лионеля Месси (20,4 млн), Лоренцо Инсинье (15,4 млн) и Серджи Бускетса (8,8 млн). Остальные звезды по эту сторону океана – Оливье Жиру, Эдинсон Кавани, Луис Суарес, Жорди Альба – получают меньше голландца.
Сообщается, что Депай попросил клуб нанять личного шеф-повара, чтобы тот позаботился о его питании и диете. А также запросил жилье с усиленными мерами безопасности.
......ну и нужна была Спартаку такая голландская "головная боль"???
Правильно сделали если не согласились на его сумасшедшие условия......