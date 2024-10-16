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Фергюсону запретили посещать раздевалку «Манчестер Юнайтед»

вчера, 13:05

Совет директоров «Манчестер Юнайтед» попросил сэра Алекса Фергюсона больше не посещать раздевалку «красных дьяволов», тем самым нарушив традицию, восходящую к временам сэра Мэтта Басби.

Ранее во вторник стало известно, что Фергюсон лишился своей многомиллионной выплаты, которую получал как посол клуба, в рамках широкомасштабной программы по сокращению расходов.

В «Манчестер Юнайтед» отрицают, что они напрямую запретили Фергюсону посещать раздевалку, но говорят, что теперь существует «коллективное понимание» того, кто может заходит внутрь.

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 18:42, ред.
Интересно получается как пришел Тен Хаг в МЮ все кукухой поехали. Может это Тен Хаг с ними что-то делает или Тен Хаг подсадил на что-то Глейзеров? )
shur
shur
вчера в 17:08
...прескорбно,неуважительно,недозволенно,для меня сэр Алекс,
это Джордан в баскете,это Тарасов в хоккее, это Лиепа в балете,
это Мак Картни в Битлс, это Гагарин в космосе, это Третьяков в
Галерее, заслуженные,почитаемые личности!!!
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 15:49
Они думают это поможет МЮ выйти из кризиса?
shlomo
shlomo ответ Expert soccer (раскрыть)
вчера в 14:33
А затем вообще изолировать от внешнего мира, чтобы он не мог узнавать результаты матчей МЮ.....
Expert soccer
Expert soccer
вчера в 14:23
Правильно правильно, еще вход на стадион запретите. Умники
112910415
112910415
вчера в 14:23
нет слов
совсем
shlomo
shlomo
вчера в 14:13
О, хорошо, что виновник неудач найден и изолирован. Ну теперь-то зона ЛЧ гарантирована !....:)))

САФ создал имя этому клубу, на котором одни зарабатывают гигантские деньги без спортивных результатов и каких либо успехов, а другой позорит это имя и уничтожает клуб «на поле», позорники, сами себя позорите дотронувшись до Фергюсона…Я думал МЮ уже некуда ниже подать, но тут они пробили дыру в своем имидже. Так держать, стена, многомиллионные вливания в футболистов, которые не играют и главное не увольнять лысого физрука....
w1345ds
w1345ds
вчера в 13:39, ред.
Гооол! Так победим! Лучше продолжать тратить деньги на бездарного голландца, и проявлять неуважение к Легенде(((
YNWA
YNWA
вчера в 13:25
Кто бы мог подумать, такое даже в голову не могло прийти!
Да уж!
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 13:16
Вот к чему привёл совет вернуть балласта на Олд-Траффорд.. ☝️.. Других вариантов нет.. Хе.. 🤕😄
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:15
Да это просто скотство...
Фергюсон принёс Манчестер Юнайтед столько трофеев. А если Сэр Алекс захочет зайти в раздевалку, его что силой выведут? Я и правда это читаю? Болельщики, есть вы у МЮ или вас нет? Можете ли вы допустить оскорбление Легенды?
Гость
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