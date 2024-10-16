Фергюсону запретили посещать раздевалку «Манчестер Юнайтед»

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вчера, 13:05

Совет директоров «Манчестер Юнайтед» попросил сэра больше не посещать раздевалку «красных дьяволов», тем самым нарушив традицию, восходящую к временам сэра Мэтта Басби.

Ранее во вторник стало известно, что Фергюсон лишился своей многомиллионной выплаты, которую получал как посол клуба, в рамках широкомасштабной программы по сокращению расходов.

В «Манчестер Юнайтед» отрицают, что они напрямую запретили Фергюсону посещать раздевалку, но говорят, что теперь существует «коллективное понимание» того, кто может заходит внутрь.