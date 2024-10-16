Фергюсону запретили посещать раздевалку «Манчестер Юнайтед»

Совет директоров «Манчестер Юнайтед» попросил сэра Алекса Фергюсона больше не посещать раздевалку «красных дьяволов», тем самым нарушив традицию, восходящую к временам сэра Мэтта Басби.
Ранее во вторник стало известно, что Фергюсон лишился своей многомиллионной выплаты, которую получал как посол клуба, в рамках широкомасштабной программы по сокращению расходов.
В «Манчестер Юнайтед» отрицают, что они напрямую запретили Фергюсону посещать раздевалку, но говорят, что теперь существует «коллективное понимание» того, кто может заходит внутрь.
Фергюсон принёс Манчестер Юнайтед столько трофеев. А если Сэр Алекс захочет зайти в раздевалку, его что силой выведут? Я и правда это читаю? Болельщики, есть вы у МЮ или вас нет? Можете ли вы допустить оскорбление Легенды?
Фергюсон принёс Манчестер Юнайтед столько трофеев. А если Сэр Алекс захочет зайти в раздевалку, его что силой выведут? Я и правда это читаю? Болельщики, есть вы у МЮ или вас нет? Можете ли вы допустить оскорбление Легенды?
САФ создал имя этому клубу, на котором одни зарабатывают гигантские деньги без спортивных результатов и каких либо успехов, а другой позорит это имя и уничтожает клуб «на поле», позорники, сами себя позорите дотронувшись до Фергюсона…Я думал МЮ уже некуда ниже подать, но тут они пробили дыру в своем имидже. Так держать, стена, многомиллионные вливания в футболистов, которые не играют и главное не увольнять лысого физрука....
САФ создал имя этому клубу, на котором одни зарабатывают гигантские деньги без спортивных результатов и каких либо успехов, а другой позорит это имя и уничтожает клуб «на поле», позорники, сами себя позорите дотронувшись до Фергюсона…Я думал МЮ уже некуда ниже подать, но тут они пробили дыру в своем имидже. Так держать, стена, многомиллионные вливания в футболистов, которые не играют и главное не увольнять лысого физрука....