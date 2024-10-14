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Ганчаренко рассказал о задачах «Пари НН» в нынешнем сезоне

вчера, 09:39

Главный тренер «Пари НН» Виктор Ганчаренко ответил на вопрос о целях команды в нынешнем сезоне.

Если говорить о моем этапе карьеры, доволен тем, что сейчас есть. Понятно, что мне привычно бороться за высокие места, как это было в БАТЭ и ЦСКА, участвовать в еврокубках. С такими командами знаешь, что займешь 2-3-е место, так как за счет класса будешь набирать очки, особенно в домашних матчах. С командами, которые пока не находятся в верхней части турнирной таблицы, работать сложнее. Команда может быть готова физически, тактически, у нее может идти все хорошо, а потом раз – дуновение ветра – и все пошло в другую сторону.

Это тоже опыт, который важен для меня. Есть путь Пепа Гвардиолы, который всегда борется за высокие места. Есть иной путь. Хочется развиваться, чтобы команда показывала более качественную игру, раскрывать молодых футболистов и подниматься выше. Конкретные места не буду называть, так как это может давить на команду. Скажу так: задача «Пари НН» – быть выше стыков по итогам сезона.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 11:36, ред.
А почему ссылка на материал про Гвардиолу в цитате? Гончаренко ссылается на эту конкретную статью в своём высказывании или редакция просто решила отсебятину сунуть? Не думаю что Гончаренко цитировал этот конкретный материал с Соккер.ру, а значит не факт что он под этими словами имеет ввиду то что там в этой статье написано
mcd8ma8726j9
mcd8ma8726j9
вчера в 11:00
Высоких задач у Пари НН быть не может, а остаться в РПЛ вполне по силам.
lotsman
lotsman
вчера в 10:59
Первая цель, это оторваться от зоны вылета, середина таблицы. А дальше, по возможностям. Чем выше, тем лучше.)
g85suea5y9sf
g85suea5y9sf
вчера в 09:46
Задача одна,не вылететь из Лиги, а Витя как спасатель
Гость
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