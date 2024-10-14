Ганчаренко рассказал о задачах «Пари НН» в нынешнем сезоне

Главный тренер «Пари НН» ответил на вопрос о целях команды в нынешнем сезоне.

Если говорить о моем этапе карьеры, доволен тем, что сейчас есть. Понятно, что мне привычно бороться за высокие места, как это было в БАТЭ и ЦСКА , участвовать в еврокубках. С такими командами знаешь, что займешь 2-3-е место, так как за счет класса будешь набирать очки, особенно в домашних матчах. С командами, которые пока не находятся в верхней части турнирной таблицы, работать сложнее. Команда может быть готова физически, тактически, у нее может идти все хорошо, а потом раз – дуновение ветра – и все пошло в другую сторону.

Это тоже опыт, который важен для меня. Есть путь Пепа Гвардиолы, который всегда борется за высокие места. Есть иной путь. Хочется развиваться, чтобы команда показывала более качественную игру, раскрывать молодых футболистов и подниматься выше. Конкретные места не буду называть, так как это может давить на команду. Скажу так: задача «Пари НН» – быть выше стыков по итогам сезона.