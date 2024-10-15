Aston Martin, Audi и Mercedes. На чём ездит голкипер «Фиорентины» Давид Де Хеа

Обозреваем гараж испанского голкипера.
Де Хеа получил порцию критики, когда выступал за МЮ, а сейчас пытается перезагрузить карьеру в «Фиорентине». И на данный момент далеко не все поклонники «красных дьяволов» выбрали бы Онану в качестве основного вратаря команды, а не Давида. Но это уже спортивный вопрос. Мы же отвлечемся от статистики и прочих серьезных вещей в игре вратарей — испанец заработал огромные деньги на протяжении своей карьеры и обзавелся внушительной коллекцией автомобилей. Давайте вспомним некоторые из них. Разумеется, что некоторые машины на данный момент Де Хеа мог уже продать.
Aston Martin Vantage — 125 000 фунтов стерлингов
В 2019 году Давид приобрел себе этот двухдверный спортивный автомобиль и был замечен в нем вместе со своей второй половинкой Эдурне Гарсией Альмагро.
Этот элегантный автомобиль может развивать максимальную скорость 325 км/ч, что слегка превышает скорость болида Aston Martin Формулы-1.
Mercedes GLE — 76 000 фунтов стерлингов
Де Хеа, рост которого составляет 190 см, должен быть уверен, что у него в автомобиле достаточно места, чтобы было удобно ногам. Это значит, что ему никак не обойтись без внедорожника.
Испанец был замечен на такой машине, когда подвозил Хуана Мату на базу МЮ.
Chevrolet Camarao (27 000 фунтов) + Chevrolet Captiva (24 000 фунтов)
Когда американский автопроизводитель Chevrolet спонсировал «Манчестер Юнайтед», всем футболистам «красных дьяволов» полагалось ездить на машинах данной марки.
Де Хеа с радостью воспользовался шансом пополнить свою коллекцию автомобилей. Тогда лидерам команды предлагалось выбирать из нескольких вариантов, и Давид сначала остановился именно на Captiva (стоит примерно 24 000 фунтов).
Во втором случае на Camarao — двухдверном спортивном автомобиле, стоимость которого может составить от 27 000 до 31 000 фунтов стерлингов в зависимости от того, является ли он купе или кабриолетом. Именно в этих случаях вполне вероятно, что Де Хеа больше не владеет данными автомобилями, ведь он их не покупал, а значит, что и расстаться с ними легко.
Audi RS5 — 73 000 фунтов стерлингов
В 2015 году вратарь посетил ресторан La Vina именно на этом автомобиле. Любопытно, что машина ярко-красного цвета, что подбодрило болельщиков «МЮ», ведь тогда ходили упорные слухи, что Давид может перейти в «Реал».
Такой автомобиль способен развивать максимальную скорость 280 км в час.
Mercedes Vito – 36 000 фунтов
Де Хеа явно понравилась эта марка автомобилей, ведь после покупки Mercedes GLE испанец приобрел и Mercedes-Benz Vito.
В 2018 году его видели на пассажирском сиденье внедорожника, которым управляла его жена Эдурне. Отметим, что данная машина популярна среди футболистов, такие есть у Рахима Стерлинга, Альваро Мораты и Вирджила ван Дейка.
Цены на авто могут достигать 62 000 фунтов стерлингов в зависимости от комплектации автомобиля. Некоторые звезды даже умудряются встроить в салон своих машин игровые приставки и телевизоры.
Теперь Давид живет в Италии, а там люди знают толк в автомобилях, поэтому ждем пополнения в коллекцию!