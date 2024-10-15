Aston Martin, Audi и Mercedes. На чём ездит голкипер «Фиорентины» Давид Де Хеа

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15 октября 2024, 16:00

Обозреваем гараж испанского голкипера.

Де Хеа получил порцию критики, когда выступал за МЮ , а сейчас пытается перезагрузить карьеру в «Фиорентине». И на данный момент далеко не все поклонники «красных дьяволов» выбрали бы Онану в качестве основного вратаря команды, а не Давида. Но это уже спортивный вопрос. Мы же отвлечемся от статистики и прочих серьезных вещей в игре вратарей — испанец заработал огромные деньги на протяжении своей карьеры и обзавелся внушительной коллекцией автомобилей. Давайте вспомним некоторые из них. Разумеется, что некоторые машины на данный момент Де Хеа мог уже продать.

Aston Martin Vantage — 125 000 фунтов стерлингов

В 2019 году Давид приобрел себе этот двухдверный спортивный автомобиль и был замечен в нем вместе со своей второй половинкой Эдурне Гарсией Альмагро.

Этот элегантный автомобиль может развивать максимальную скорость 325 км/ч, что слегка превышает скорость болида Aston Martin Формулы-1.

Mercedes GLE — 76 000 фунтов стерлингов

Де Хеа, рост которого составляет 190 см, должен быть уверен, что у него в автомобиле достаточно места, чтобы было удобно ногам. Это значит, что ему никак не обойтись без внедорожника.

Испанец был замечен на такой машине, когда подвозил Хуана Мату на базу МЮ .

Chevrolet Camarao (27 000 фунтов) + Chevrolet Captiva (24 000 фунтов)

Когда американский автопроизводитель Chevrolet спонсировал «Манчестер Юнайтед», всем футболистам «красных дьяволов» полагалось ездить на машинах данной марки.

Де Хеа с радостью воспользовался шансом пополнить свою коллекцию автомобилей. Тогда лидерам команды предлагалось выбирать из нескольких вариантов, и Давид сначала остановился именно на Captiva (стоит примерно 24 000 фунтов).

Во втором случае на Camarao — двухдверном спортивном автомобиле, стоимость которого может составить от 27 000 до 31 000 фунтов стерлингов в зависимости от того, является ли он купе или кабриолетом. Именно в этих случаях вполне вероятно, что Де Хеа больше не владеет данными автомобилями, ведь он их не покупал, а значит, что и расстаться с ними легко.

Audi RS5 — 73 000 фунтов стерлингов

В 2015 году вратарь посетил ресторан La Vina именно на этом автомобиле. Любопытно, что машина ярко-красного цвета, что подбодрило болельщиков « МЮ », ведь тогда ходили упорные слухи, что Давид может перейти в «Реал».

Такой автомобиль способен развивать максимальную скорость 280 км в час.

Mercedes Vito – 36 000 фунтов

Де Хеа явно понравилась эта марка автомобилей, ведь после покупки Mercedes GLE испанец приобрел и Mercedes-Benz Vito.

В 2018 году его видели на пассажирском сиденье внедорожника, которым управляла его жена Эдурне. Отметим, что данная машина популярна среди футболистов, такие есть у Рахима Стерлинга, Альваро Мораты и Вирджила ван Дейка.

Цены на авто могут достигать 62 000 фунтов стерлингов в зависимости от комплектации автомобиля. Некоторые звезды даже умудряются встроить в салон своих машин игровые приставки и телевизоры.

Теперь Давид живет в Италии, а там люди знают толк в автомобилях, поэтому ждем пополнения в коллекцию!