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Мбаппе зашёл в ресторан через кухню, чтобы избежать лишнего внимания

вчера, 22:10

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе посетил Корсику по пути из Швеции в Испанию.

Футболист отправился поужинать в ресторан, но чтобы его не заметили, он вошёл в заведение через кухню и сел за изолированным столиком. Мбаппе подождал, пока все посетители уйдут, а только после покинул ресторан. Так Килиан хотел избежать лишнего внимания.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 00:38
Даже не понятно: завидовать ему или сочувствовать
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:29, ред.
Глупцы героев строят, бросаются вперед,
Нормальные герои всегда наоборот,
Futurista
Futurista
вчера в 22:59, ред.
чтобы его не заметили, он вошёл в заведение через кухню и сел за изолированным столиком в туалете...
За всё в этой жизни нужно платить...в том числе и за известность...
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:53
Тяжело быть звездой...
Слишком много проблем, которые мешают жить.
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:20
скоро в туалетах шкерится будет))
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 22:19
Повара сдали.. 🤭
Гость
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