Мбаппе зашёл в ресторан через кухню, чтобы избежать лишнего внимания

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вчера, 22:10

Нападающий «Реала» посетил Корсику по пути из Швеции в Испанию.

Футболист отправился поужинать в ресторан, но чтобы его не заметили, он вошёл в заведение через кухню и сел за изолированным столиком. Мбаппе подождал, пока все посетители уйдут, а только после покинул ресторан. Так Килиан хотел избежать лишнего внимания.