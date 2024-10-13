Мбаппе зашёл в ресторан через кухню, чтобы избежать лишнего внимания

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе посетил Корсику по пути из Швеции в Испанию.
Футболист отправился поужинать в ресторан, но чтобы его не заметили, он вошёл в заведение через кухню и сел за изолированным столиком. Мбаппе подождал, пока все посетители уйдут, а только после покинул ресторан. Так Килиан хотел избежать лишнего внимания.
Нормальные герои всегда наоборот,
Нормальные герои всегда наоборот,
За всё в этой жизни нужно платить...в том числе и за известность...
За всё в этой жизни нужно платить...в том числе и за известность...
Слишком много проблем, которые мешают жить.
Слишком много проблем, которые мешают жить.