Стал известен окончательный список претендентов на награду Golden Boy

Опубликован финальный список из 25 претендентов на получение приза лучшему молодому футболисту года в Европе (младше 21 года) Golden Boy.
В него вошли:
Ламин Ямаль («Барселона»)
Жоау Невеш (ПСЖ)
Уоррен Заир-Эмери (ПСЖ)
Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед»)
Пау Кубарси («Барселона»)
Савио («Манчестер Сити»)
Рико Льюис («Манчестер Сити»)
Александр Павлович («Бавария»)
Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»)
Йоррель Хато («Аякс»)
Лени Йоро («Манчестер Юнайтед»)
Джейми Байно-Гиттенс («Боруссия», Дортмунд)
Кенан Йилдыз («Ювентус»)
Кристиан Москера («Валенсия»)
Адам Уортон («Кристал Пэлас»)
Арда Гюлер («Реал», Мадрид)
Матис Тель («Бавария»)
Дезире Дуэ (ПСЖ)
Оскар Глух («Ред Булл Зальцбург»)
Саму Омородион («Порту»)
Уилсон Одоберт («Тоттенхэм»)
Андрес Щьелдеруп («Бенфика»)
Эндрик («Реал», Мадрид)
Элиэсс Бен Сегир («Монако»)
Самуэль Мбангула («Ювентус»).
Заир-Эмери тоже интересный игрок, который стал важным элементом нового ПСЖ, но по достижениям он уступает испанцу.
Ну третий тут скорее всего Гарначо. У аргентинца заметен потенциал и желание быть лучшим (не зря он фанат Роналду), но он сейчас теряет время играя в МЮ, в котором сейчас бардак....ему бы к толковому тренеру попасть, который поработает над ним и Гарначо может вырасти в большого игрока, на мой взгляд....
Заир-Эмери тоже интересный игрок, который стал важным элементом нового ПСЖ, но по достижениям он уступает испанцу.
Ну третий тут скорее всего Гарначо. У аргентинца заметен потенциал и желание быть лучшим (не зря он фанат Роналду), но он сейчас теряет время играя в МЮ, в котором сейчас бардак....ему бы к толковому тренеру попасть, который поработает над ним и Гарначо может вырасти в большого игрока, на мой взгляд....