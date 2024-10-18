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Стал известен окончательный список претендентов на награду Golden Boy

вчера, 09:09

Опубликован финальный список из 25 претендентов на получение приза лучшему молодому футболисту года в Европе (младше 21 года) Golden Boy.

В него вошли:

Ламин Ямаль («Барселона»)

Жоау Невеш (ПСЖ)

Уоррен Заир-Эмери (ПСЖ)

Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед»)

Пау Кубарси («Барселона»)

Савио («Манчестер Сити»)

Рико Льюис («Манчестер Сити»)

Александр Павлович («Бавария»)

Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»)

Йоррель Хато («Аякс»)

Лени Йоро («Манчестер Юнайтед»)

Джейми Байно-Гиттенс («Боруссия», Дортмунд)

Кенан Йилдыз («Ювентус»)

Кристиан Москера («Валенсия»)

Адам Уортон («Кристал Пэлас»)

Арда Гюлер («Реал», Мадрид)

Матис Тель («Бавария»)

Дезире Дуэ (ПСЖ)

Оскар Глух («Ред Булл Зальцбург»)

Саму Омородион («Порту»)

Уилсон Одоберт («Тоттенхэм»)

Андрес Щьелдеруп («Бенфика»)

Эндрик («Реал», Мадрид)

Элиэсс Бен Сегир («Монако»)

Самуэль Мбангула («Ювентус»).

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Все комментарии
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 12:03
Ямаль, Невеш а потом Кубарси мне кажется, Кубарси может быть выше. Кубарси мог бы выиграть, но он начал играть за основную комагду только в январе или в феврале, плюс он не играл на ЧЕ. Невеш тоже не играл на ЧЕ (особую роль), а только в Бенфике.
Брулин
Брулин
вчера в 11:22
Ямаль забирает. Главный юный талант последних лет. Не только по хайповым видосам и пиару СМИ, но и по реальному уровню игры на самых важных стадиях крупных турниров.
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 10:47
Ямаль и все остальные для галочки.
A.S.A
A.S.A
вчера в 10:17
Сильно удивлюсь конечно же, если Ямал не получит эту награду! Тут как бы есть интересные кандидаты, но как по мне, испанец впереди всех с большим отрывом!
Заир-Эмери тоже интересный игрок, который стал важным элементом нового ПСЖ, но по достижениям он уступает испанцу.
Ну третий тут скорее всего Гарначо. У аргентинца заметен потенциал и желание быть лучшим (не зря он фанат Роналду), но он сейчас теряет время играя в МЮ, в котором сейчас бардак....ему бы к толковому тренеру попасть, который поработает над ним и Гарначо может вырасти в большого игрока, на мой взгляд....
ssspartak
ssspartak
вчера в 09:59
А не маловато ли это 25 кандидатов? А то разница между первым и десятым в списках еле ощутима.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 09:50
На Golden Boy лежит проклятье. Тот, кто ее получит, не выиграет ЗМ. Только Месси смог.
u479yz8pu5ma
u479yz8pu5ma
вчера в 09:38
Этот раз Ямаль первый однозначно
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:30
Глух!!))
drug01
drug01
вчера в 09:28
Кандидатов много но Ямаль лучший
shur
shur
вчера в 09:25
...2 : 2 Реал - Барса ,но они Чемпионы Европы, победит Барса ...!
(...кто не понял,по кол-ту претендентов).
yh87vbxwugnw
yh87vbxwugnw
вчера в 09:17
Ямаль вне конкуренции, остальные для массовки.
Grizly88
Grizly88
вчера в 09:12
Ямаль
x2w2vnqdgd42
x2w2vnqdgd42
вчера в 09:10
Ямаль тут вне конкуренции
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 09:10
Ну, тут без вариантов - Ямаль.
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