Стал известен окончательный список претендентов на награду Golden Boy

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вчера, 09:09

Опубликован финальный список из 25 претендентов на получение приза лучшему молодому футболисту года в Европе (младше 21 года) Golden Boy.

В него вошли:

(«Барселона»)

( ПСЖ )

( ПСЖ )

(«Манчестер Юнайтед»)

(«Барселона»)

(«Манчестер Сити»)

(«Манчестер Сити»)

(«Бавария»)

(«Манчестер Юнайтед»)

(«Аякс»)

(«Манчестер Юнайтед»)

(«Боруссия», Дортмунд)

(«Ювентус»)

(«Валенсия»)

(«Кристал Пэлас»)

(«Реал», Мадрид)

(«Бавария»)

( ПСЖ )

(«Ред Булл Зальцбург»)

(«Порту»)

(«Тоттенхэм»)

(«Бенфика»)

(«Реал», Мадрид)

(«Монако»)

(«Ювентус»).