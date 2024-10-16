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Marca вручит Месси специальный приз в знак признания его карьеры

вчера, 12:30

Американская редакция спортивной газеты вручит футболисту «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионелю Месси специальный приз в знак признания его карьеры.

Церемония награждения состоится 17 октября и пройдет на стадионе клуба из Флориды.

46 титулов, завоеванных уроженцем Росарио с момента его прихода в профессиональный футбол, являются рекордными. И эта награда от нашей газеты – дань уважения одной из величайших легенд спорта. С момента своего появления в «Барселоне» в 2004 году до перехода в ПСЖ, а теперь и в «Интер Майами», в дополнение к блестящей карьере в сборной Аргентины, Месси накопил почти нечеловеческий список достижений: восемь «Золотых мячей», шесть «Золотых бутс», лучший бомбардир Ла Лиги, лучший бомбардир сборной Аргентины, игрок, сыгравший больше всего матчей в истории чемпионатов мира... Плюс все коллективные титулы с его командами, вплоть до нынешнего рекорда, а также чемпионат мира-2022 в качестве вишенки на торте. Рекорд, который за последние месяцы был обновлен: прошлым летом [Месси] выиграл свой второй Кубок Америки в составе сборной Аргентины. По всем этим причинам четверг станет особенным днем для Месси и для Marca. Церемония вручения премии Marca America Award станет памятным событием из-за важности ее главного героя, одного из величайших спортсменов всех времен.

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Все комментарии
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
сегодня в 15:13
Он давно заслужил
амурец
амурец
вчера в 15:19, ред.
За трофеи полученные в Барселоне приз Месси должен вручать Негейра
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 13:21
Головной офис газеты в Мадриде дал добро.. КошMarca для Авейру продолжается.. Marca пусть готовится принимать sms-ки от Гешы по количеству "титулов" и голов с тренировок.. Кассано ржёт.. А-ха-ха-ха.. 🍓🤕🤭🤣
Capral
Capral
вчера в 13:21
Понимают, что свиснуть ЗМ не получится, так хотябы, так, что нибудь утешительное припаять, какую нибудь безделушку.
637t99sv4gwj
637t99sv4gwj
вчера в 13:07
Интересно сколько Меська заплатил?
Гость
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