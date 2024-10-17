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Омар Мармуш — лучший игрок Бундеслиги по итогам сентября

17 октября 2024, 20:19

Нападающий «Айнтрахта» Омар Мармуш признан лучшим футболистом Бундеслиги по итогам сентября.

В 3 матчах чемпионата игрок забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи. Египтянин также возглавляет список бомбардиров с 8 мячами.

Конкурентами Мармуша были Харри Кейн («Бавария»), Флориан Вирц («Байер»), Максимилиан Миттельштедт («Штутгарт»), Майкл Олисе («Бавария») и Винченцо Грифо («Фрайбург»).

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Все комментарии
shur
shur
18 октября в 09:33
...истинный ариец, характер нордический......один минус , потомок
Тутанхамона!
Sadjon
Sadjon
18 октября в 08:20
Очень талантливый паернь, удачи ему!!!!!!!!!!!!!!
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
17 октября в 22:56
Какой Ливерпуль, пусть бегают с своими жотами)
BIANCONERI27
BIANCONERI27
17 октября в 22:55, ред.
Всякие мармушы мусиалы,чуамени,вообще не запоминаются эти игроки как Инзаги, Вьери,Роналдо..
пират Елизаветы
пират Елизаветы
17 октября в 21:07
наследник Мо Салаха.
прямо сейчас Мармуш один из опаснейших игроков в мире.
матч Айнтрахта с Баварией 3-3 тому доказательство.
наверно, скоро пойдет на повышение. допустим, в Ливерпуль.
Айнтрахт то умеет прокачивать игроков на продажу.
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
17 октября в 20:43
Лучший в Европе возможно.
drug01
drug01
17 октября в 20:42
Это отличный результат Омара!!!
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