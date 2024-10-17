Нападающий «Айнтрахта» Омар Мармуш признан лучшим футболистом Бундеслиги по итогам сентября.
В 3 матчах чемпионата игрок забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи. Египтянин также возглавляет список бомбардиров с 8 мячами.
Конкурентами Мармуша были Харри Кейн («Бавария»), Флориан Вирц («Байер»), Максимилиан Миттельштедт («Штутгарт»), Майкл Олисе («Бавария») и Винченцо Грифо («Фрайбург»).
Тутанхамона!
Тутанхамона!
прямо сейчас Мармуш один из опаснейших игроков в мире.
матч Айнтрахта с Баварией 3-3 тому доказательство.
наверно, скоро пойдет на повышение. допустим, в Ливерпуль.
Айнтрахт то умеет прокачивать игроков на продажу.
прямо сейчас Мармуш один из опаснейших игроков в мире.
матч Айнтрахта с Баварией 3-3 тому доказательство.
наверно, скоро пойдет на повышение. допустим, в Ливерпуль.
Айнтрахт то умеет прокачивать игроков на продажу.