Лионель Месси получил приз от Marca

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вчера, 22:33

Нападающий клуба «Интер Майами» и сборной Аргентины получил специальный приз от газеты Marca.

Аргентинец взял награду как наиболее титулованный игрок в истории футбола. На счету Месси 46 командных наград и 56 индивидуальных.

Ранее футболист рассказал о своем будущем в национальной команде.