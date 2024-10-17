Лионель Месси получил приз от Marca

Нападающий клуба «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси получил специальный приз от газеты Marca.
Аргентинец взял награду как наиболее титулованный игрок в истории футбола. На счету Месси 46 командных наград и 56 индивидуальных.
Ранее футболист рассказал о своем будущем в национальной команде.
а Marca, эта мадридская газета, даже пропиарилась за счет гения футбола.
надеюсь, каталонская Mundo Deportivo не отстанут от коллег и тоже вручит приз Криштиану Роналду... за популяризация футбола в Саудовской Аварии.
)))
а Marca, эта мадридская газета, даже пропиарилась за счет гения футбола.
надеюсь, каталонская Mundo Deportivo не отстанут от коллег и тоже вручит приз Криштиану Роналду... за популяризация футбола в Саудовской Аварии.
)))
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!