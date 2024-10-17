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Лионель Месси получил приз от Marca

вчера, 22:33

Нападающий клуба «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси получил специальный приз от газеты Marca.

Аргентинец взял награду как наиболее титулованный игрок в истории футбола. На счету Месси 46 командных наград и 56 индивидуальных.

Ранее футболист рассказал о своем будущем в национальной команде.

Лионель Месси получил приз от Marca

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Все комментарии
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
сегодня в 05:38
Он до этого не получил?
112910415
112910415
сегодня в 04:40
в этой газете точно не фанаты Месси !
Люблю Футбол 4
Люблю Футбол 4 ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 03:29
не фанат месси ей богу) но в чем проект? в том что больше рекламы самого месси чем пеле в его время?! так маркетинг вырос не?!
Люблю Футбол 4
Люблю Футбол 4 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 03:23
ты загуглить даже не пробовал откуда марка? удали нее позорься !
nk3daugs44mu
nk3daugs44mu
сегодня в 03:01
Надо к этому довеском и очередной златой мячишко выписать
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ shur (раскрыть)
сегодня в 00:18
Не вместо "Золотого мяча", а в довесок к восьми ранее им завоёванным и другим многочисленным наградам, которых не счесть.
амурец
амурец
сегодня в 00:08
ФИФА подсуетились за свой пиар проект
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
сегодня в 00:02
Das ist fantastisch .. Хе..🤭😄
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:55, ред.
Редакция спортивной газеты Marca находится в Сан-Себастьяне, расоложенном в стране Басков, поэтому подозревать редакторов в некой симпатии к футбольным клубам из Барселоны или Мадрида бессмысленно, потому как у них есть свой футбольный клуб Реал Сосьедад. И по сему в их инициативе наградить специальным призом Леонеля Месси нет никакой ангажированности, только сухая констатация факта, подчёркивающая статистику его футбольных заслуг и достижений. Нравится это кому-то или нет, но это надо признать, как неоспоримый факт, а хейтерам лучше скромно промолчать, чем глупо выглядеть, опровергая, или того хуже оскорбляя Леонеля в своих комментариях.
Болейте за своих, а не против чужих!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 23:42, ред.
Проект. Интересно чей, позвольте узнать. Надеюсь на ответ, так как, сказав "а", вы обязаны сказать и "б".
Даже если Месси чей - то проект; мячи, которые он забивает, - липовые, а половину "ЗМ" у него надо изъять в связи с тем, что они куплены им или он их не заслужил, - ответьте мне тогда на один единственный вопрос, и я от вас отстану: вам самому игра Месси нравится ? Только откровенно.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:16
уже и в Мадриде все поняли....и постепенно признают величие Месси.
а Marca, эта мадридская газета, даже пропиарилась за счет гения футбола.
надеюсь, каталонская Mundo Deportivo не отстанут от коллег и тоже вручит приз Криштиану Роналду... за популяризация футбола в Саудовской Аварии.
)))
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:04
Как говорил Остап Ибрагимович: "Свершилась мечта идиота"...
shur
shur ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 22:59
...я помню его гол в ворота Швеции 18 лет,мальчишка!
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:54
Пеле не исполнилось и тридцати, как он ушёл из сборной... А помнят его до сих пор. Специально для того, чтобы прочитать его автобиографическую книгу, сотни людей научились читать. А Месси это не человек, а проект...
shur
shur
вчера в 22:49
...ну вот заслужил, вместо Золотого Мяча и все довольны!
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:46
У него же их не хватает. Музей призов Месси пора уже открывать !))
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