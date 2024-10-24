Джеррард пошутил, что график «Аль-Иттифака» зависит от матчей «Ливерпуля»

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вчера, 11:59

Главный тренер «Аль-Иттифака» с юмором сообщил о том, что саудовская команда сформировала тренировочный план таким образом, чтобы можно было следить за «Ливерпулем». Слова специалиста приводит Liverpool Echo со ссылкой на прямую трансляцию благотворительной организации Zoe's Place на Redmen TV.