Джеррард пошутил, что график «Аль-Иттифака» зависит от матчей «Ливерпуля»

Главный тренер «Аль-Иттифака» Стивен Джеррард с юмором сообщил о том, что саудовская команда сформировала тренировочный план таким образом, чтобы можно было следить за «Ливерпулем». Слова специалиста приводит Liverpool Echo со ссылкой на прямую трансляцию благотворительной организации Zoe's Place на Redmen TV.
Он [Арне Слот — главный тренер мерсисайдцев, прим.ред.] делает потрясающие вещи, я и Джон [Ахтерберг — тренер вратарей «Аль-Иттифака»] всегда следим за ним. Мы составили свой график вокруг игр «Ливерпуля», мы тренируемся в восемь и девять вечера.