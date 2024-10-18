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Гвардиола: «Фактор, который решит моё будущее в „Ман Сити“, — погода»

вчера, 15:26

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о своём будущем.

На данном этапе я ещё не принял никакого решения. Когда я приму решение, сообщу клубу, а затем прессе. Вот почему нет никаких новостей, и вот почему я не должен добавлять абсолютно ничего. Следующая игра — это единственное, на чём я сосредоточен.

Фактор, который решит моё будущее в «Ман Сити»? Погода! Я жду, когда она изменится, и после этого приму решение. Если честно, клуб никогда не давил на меня, чтобы я принял решение. Никогда. Я уверен, что у них есть варианты на случай, если я однажды уйду.

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 18:11
...смех смехом, погода это скачки давления, хронические заболевания обостряются, не мальчик же, если только не лукавит! Я всегда за сильные клубы, за сильных тренеров и здоровых игроков,тем мощнее конкуренция!!!
Брулин
Брулин
вчера в 17:35
После Пепа выиграть чемпионат раз в 3 года будет большим успехом
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 17:21
Гвардиола в 11.04.2025: "Погода у Манчестера жаркая, простите но из-за этого я ухожу". "Ещё дождь не капает"
Rupertt
Rupertt
вчера в 16:48
Забавно, что Пеп связывает своё будущее с погодными условиями! Возможно, это метафора для описания изменений, которые могут произойти в клубе или в футболе в целом. Важно, что он явно не спешит с решением. Это показывает, что он внимательно анализирует ситуацию и не принимает поспешных решений. Это действительно интересный подход к оценке своего будущего.
qfumt7r6x55q
qfumt7r6x55q
вчера в 16:34
Походу лысому шаратану продуло лысину осенними островскими ветрами
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 15:35
Как бы то ни было, уже сейчас можно устанавливать статую в честь Пепа, причем десятиметровую.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:28
Шуткует Пеп, скоро уже определится
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