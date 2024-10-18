Гвардиола: «Фактор, который решит моё будущее в „Ман Сити“, — погода»

Главный тренер «Манчестер Сити» высказался о своём будущем.

На данном этапе я ещё не принял никакого решения. Когда я приму решение, сообщу клубу, а затем прессе. Вот почему нет никаких новостей, и вот почему я не должен добавлять абсолютно ничего. Следующая игра — это единственное, на чём я сосредоточен.

Фактор, который решит моё будущее в «Ман Сити»? Погода! Я жду, когда она изменится, и после этого приму решение. Если честно, клуб никогда не давил на меня, чтобы я принял решение. Никогда. Я уверен, что у них есть варианты на случай, если я однажды уйду.