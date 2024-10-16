Тони подколол Гвардиолу из-за ложной девятки: «Пеп, ты испортил футбол»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола и экс-нападающий сборной Италии Лука Тони встретились за ужином с другим бывшим итальянским футболистом Роберто Баджо.
Тони подколол Гвардиолу, сказав ему:
Пеп, ты испортил футбол. С ложной девяткой я четыре года не мог найти команду. Серьёзно.
Все трое рассмеялись. Лука добавил:
Можете ли вы сказать, что использовали ложную девятку только с Месси [в «Барселоне»]? Вам вообще нравятся центральные нападающие?
Гвардиола ответил:
У меня есть, [Эрлинг] Холанд, 60 голов. Мы выиграли требл с этим нападающим, но центральные нападающие должны быть хороши! Понятно?
На это Тони сказал:
Хорошо, но прекратите играть с ложными девятками. Большие центральные нападающие лучше!
И один из друзей воскликнул:"У меня есть, [Эрлинг] Холанд, 60 голов. Мы выиграли требл с этим нападающим, но центральные нападающие должны быть хороши! Понятно?"
И один из друзей воскликнул:"У меня есть, [Эрлинг] Холанд, 60 голов. Мы выиграли требл с этим нападающим, но центральные нападающие должны быть хороши! Понятно?"