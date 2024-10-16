Тони подколол Гвардиолу из-за ложной девятки: «Пеп, ты испортил футбол»

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вчера, 19:06

Главный тренер «Манчестер Сити» и экс-нападающий сборной Италии встретились за ужином с другим бывшим итальянским футболистом .

Тони подколол Гвардиолу, сказав ему:

Пеп, ты испортил футбол. С ложной девяткой я четыре года не мог найти команду. Серьёзно.

Все трое рассмеялись. Лука добавил:

Можете ли вы сказать, что использовали ложную девятку только с Месси [в «Барселоне»]? Вам вообще нравятся центральные нападающие?

Гвардиола ответил:

У меня есть, [Эрлинг] Холанд, 60 голов. Мы выиграли требл с этим нападающим, но центральные нападающие должны быть хороши! Понятно?

На это Тони сказал: