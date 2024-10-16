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Тони подколол Гвардиолу из-за ложной девятки: «Пеп, ты испортил футбол»

вчера, 19:06

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола и экс-нападающий сборной Италии Лука Тони встретились за ужином с другим бывшим итальянским футболистом Роберто Баджо.

Тони подколол Гвардиолу, сказав ему:

Пеп, ты испортил футбол. С ложной девяткой я четыре года не мог найти команду. Серьёзно.

Все трое рассмеялись. Лука добавил:

Можете ли вы сказать, что использовали ложную девятку только с Месси [в «Барселоне»]? Вам вообще нравятся центральные нападающие?

Гвардиола ответил:

У меня есть, [Эрлинг] Холанд, 60 голов. Мы выиграли требл с этим нападающим, но центральные нападающие должны быть хороши! Понятно?

На это Тони сказал:

Хорошо, но прекратите играть с ложными девятками. Большие центральные нападающие лучше!

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 23:31
Вылизано!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:32
Человек игравший за 13 итальянских клубов говорит "Я 4 года не мог найти клуб"...)))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:23
Гвардиола заткнул рот Тони, получилось так, при уважении к обоим
Futurista
Futurista ответ shur (раскрыть)
вчера в 19:59
Ну если в тёплой Италии то скорее так)...
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 19:19
Мне тоже кажется что большие центр напы, на подобии Холланда, Ибры, левы, Бензема- лучше, большие я имею ввиду не ниже 185 см, это дает сразу два варианта, разыгрывать, и навешивать. С ложной девяткой когда игра не идет, все застревает, навесы не эффективны, бороться не кому в штрафной, трудно бывает затолкать мяч. Или у тебя должен быть такой форвард как Месси, или идеально сбалансирована, и сыграна команда с очень хорошей девяткой.
shur
shur
вчера в 19:15, ред.
...где то в уютной и тёплой Италии встретились три товарища...!
И один из друзей воскликнул:"У меня есть, [Эрлинг] Холанд, 60 голов. Мы выиграли требл с этим нападающим, но центральные нападающие должны быть хороши! Понятно?"
Гость
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