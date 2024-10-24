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«Фенербахче» готов был снять для Моуриньо дом, но тренер решил жить в отеле

вчера, 15:49

По информации источника, «Фенербахче» готов был снять для главного тренера команды Жозе Моуриньо лучший дом в Стамбуле, но португальский специалист решил жить в отеле.

Отмечается, что это связано с желанием рулевого добиться цели, он считает, что это станет возможным, если остановиться в отеле.

Тренер остановился в пятизвёздочном отеле Four Seasons Bosphorus, который расположен на берегу Босфора. Из окна его номера открывается вид на азиатскую сторону, где базируется клуб.

Самый дешёвый номер стоит 1 000 фунтов стерлингов за ночь. Отмечается, что в отеле есть два бассейна, включая крытый, в котором, как говорят, Моуриньо плавает каждое утро.

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Все комментарии
Rupertt
Rupertt
вчера в 17:19
Хотя я понимаю желание Моуриньо сосредоточиться на работе, выбор отеля вместо дома может вызвать вопросы. Проживание в доме могло бы помочь ему лучше понять местную культуру и интегрироваться в жизнь клуба. Важно наладить связь не только с игроками, но и с окружающей средой, чтобы быть по-настоящему успешным тренером.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:11
Мог бы и в автобусе жить по привычке)
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:56, ред.
Интересно что клубу было бы дешевле?)))
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