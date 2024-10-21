Попугай бывшего испанского судьи запел гимн «Реала» во время эфира

Попугай бывшего испанского арбитра Хосе Луиса Пахареса Паса начал петь гимн мадридского «Реала».
Это произошло во время разговора экс-судьи по видеосвязи в программе El Chiringuito. Некоторые участники не смогли сдержать смех.
Попугай бывшего испанского арбитра Хосе Луиса Пахареса Паса начал петь гимн мадридского «Реала».
Это произошло во время разговора экс-судьи по видеосвязи в программе El Chiringuito. Некоторые участники не смогли сдержать смех.
и есть фабула всех времен и народов.
простой мужчина выдает себя за богатого успешного дэнди.
с единственной целью - произвести впечатление на женщин. зачем, ясно.
здесь попугай экс-судьи выдает, что испанские судьи за Реал.
скажу больше, мадридские судьи в принципе могут болеть за Реал.
но судить не могут. вот жаль.
п.с.
попугая зовут пабло херада. по русски дословно - павел морозов.
и есть фабула всех времен и народов.
простой мужчина выдает себя за богатого успешного дэнди.
с единственной целью - произвести впечатление на женщин. зачем, ясно.
здесь попугай экс-судьи выдает, что испанские судьи за Реал.
скажу больше, мадридские судьи в принципе могут болеть за Реал.
но судить не могут. вот жаль.
п.с.
попугая зовут пабло херада. по русски дословно - павел морозов.