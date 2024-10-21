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Попугай бывшего испанского судьи запел гимн «Реала» во время эфира

вчера, 18:51

Попугай бывшего испанского арбитра Хосе Луиса Пахареса Паса начал петь гимн мадридского «Реала».

Это произошло во время разговора экс-судьи по видеосвязи в программе El Chiringuito. Некоторые участники не смогли сдержать смех.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:56
вспомнил один фильм - советская комедия дама с попугаем.
и есть фабула всех времен и народов.
простой мужчина выдает себя за богатого успешного дэнди.
с единственной целью - произвести впечатление на женщин. зачем, ясно.
здесь попугай экс-судьи выдает, что испанские судьи за Реал.
скажу больше, мадридские судьи в принципе могут болеть за Реал.
но судить не могут. вот жаль.
п.с.
попугая зовут пабло херада. по русски дословно - павел морозов.
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:46
На следующий день после видеорепортажа...)
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 19:30
Вот кто поет гимн Реала!
Agalas
Agalas
вчера в 19:08
Попугай невзначай сдал хозяина.
112910415
112910415
вчера в 19:07
суп из попугая похож, вероятно, на куриный ! )
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 19:06
Это подстава)
shur
shur
вчера в 19:02
...сдал, с потрахами...!!! Вперёд сливочные,хала Мадрид!
Вещий
Вещий
вчера в 18:55
Попугая в суп.... а арбитру долго нужно что то опровергать....
Гость
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