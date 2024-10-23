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«Ливерпуль» договорился о рекордном контракте с Adidas

вчера, 11:40

«Ливерпуль» договорился с Adidas о пятилетнем соглашении, которое будет стоить более 60 миллионов фунтов стерлингов за сезон и станет самым крупным в истории клуба. Мерсисайдцы сменят поставщика экипировки в конце сезона 2024/2025, когда закончится контракт с Nike.

В ходе тендера на пятилетнее соглашение Adidas обошёл конкурентов из Nike и Puma. В «Ливерпуле» считают, что данная сделка позволит им заработать столько же, сколько «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Челси», которые получают 60 — 65 миллионов фунтов стерлингов от сделок с Adidas, Puma и Nike соответственно. Рекордсменом АПЛ является «Манчестер Юнайтед», получающий от Adidas 90 миллионов фунтов стерлингов за сезон.

Сообщается, что по условиям сделки с Nike, американская компания выплачивает «Ливерпулю» гарантированные 30 миллионов фунтов стерлингов в год, а также 20% с чистых продаж клубной продукции.

«Ливерпуль» дважды сотрудничал с Adidas — с 1985 по 1996 и с 2006 по 2012 год.

Ранее сообщалось, что «красные» ведут переговоры о продлении контракта с защитником Вирджилом ван Дейком.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 23:58
Так исторически сложилось, что в мире МЮ популярнее Ливерпуля, так что здесь всё ровно, а вот с Челси не ровно, хотя аргумент тот же
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 23:03
мне больше интересно почему МЮ платят 90 лямов,хотя может когда заключали контракт,в составе был КР7.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 14:01
Оч интересно - почему это Найке платят Челси больше чем Ливерпулю, или, хотя бы, почему не предложили пролонгацию на более выгодных условиях? Думаю, Ливерпуль больше продвигает сей бренд
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:49
В общем Ливер "переодевается" и "переобувается"...)
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