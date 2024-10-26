«СКА-Хабаровск» забил шесть голов в ворота «Черноморца»

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вчера, 11:23

« СКА -Хабаровск» крупно обыграл «Черноморец» в 16-м туре Первой лиги (6:1).

У хозяев поля дважды с пенальти забил Георгий Гонгадзе: на 11-й и 19-й минуте. Мераби Уридия на 21-й отыграл один из мячей. Артем Симонян увеличил разрыв в счете на 40-й, Камран Алиев отличился на 52-й. На 78-й отметился Албек Гонгапшев, а на 84-й отметился Артём Быков. У гостей на 90+3-й удар «с точки» не реализовал Илья Родионов.

После этой игры «армейцы» идут на 8-м месте (21 пункт), «моряки» расположились на 6-й строчке (24 балла).