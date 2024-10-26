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«СКА-Хабаровск» забил шесть голов в ворота «Черноморца»

вчера, 11:23
СКА-ХабаровскЛоготип футбольный клуб СКА-Хабаровск6 : 1Логотип футбольный клуб Черноморец (Новороссийск)ЧерноморецМатч завершен

«СКА-Хабаровск» крупно обыграл «Черноморец» в 16-м туре Первой лиги (6:1).

У хозяев поля дважды с пенальти забил Георгий Гонгадзе: на 11-й и 19-й минуте. Мераби Уридия на 21-й отыграл один из мячей. Артем Симонян увеличил разрыв в счете на 40-й, Камран Алиев отличился на 52-й. На 78-й отметился Албек Гонгапшев, а на 84-й отметился Артём Быков. У гостей на 90+3-й удар «с точки» не реализовал Илья Родионов.

После этой игры «армейцы» идут на 8-м месте (21 пункт), «моряки» расположились на 6-й строчке (24 балла).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
x9ah3e9rybyw
x9ah3e9rybyw
вчера в 16:29
Поздравляю команду «СКА-Хабаровск» с крупной домашней победой над «Черноморцем»! Отличный результат.
альсато
альсато
вчера в 13:07
и вообще я считаю, что уж много внимания уделяется (соккером) команде молодости моей-команде моего двора))))
t4cn4gk6kssn
t4cn4gk6kssn
вчера в 13:04
СКА Хабаровск с разгромной победой!!!
альсато
альсато ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 12:51
Приветствую Игорь!..Тут помогли домашние "стены"..Алании-того же желаю!
альсато
альсато ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 12:47
ВСЕ случайно))))..счет не по игре!...еще в первом счет (на мой недалекий взгляд))))..должен был быть 5\5 или 7\7))))))
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:54
Такого разгрома конечно же никто не ожидал.
6bzs4dpp9jbq
6bzs4dpp9jbq
вчера в 11:47, ред.
Черноморец не выдержал суровой амурской навигации и после грандиозного шторма его обломки были вынесены в Тихий океан. Это вам не купальное Чёрное море бороздить. Как пел Высоцкий "не потому его Тихим зовут, что он действительно тихий"
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 11:41
Ну и кто выбесил Хабаровск?
Вообще ,молодцы .Хорошо размялись дальневосточники.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:39
Накидали полную авоську грузины, армяне, азербайджанцы.....))
Гость
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