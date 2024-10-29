Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

МЮ и Аморим согласовали основные условия контракта

вчера, 08:18

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, «Манчестер Юнайтед» продвинулся в переговорах с тренером «Спортинга» Рубеном Аморимом стороны уже согласовали ключевые детали контракта.

Португальский специалист готов перейти в МЮ по ходу сезона, но не собирается давить на нынешний клуб из уважения к нему.

Ранее стало известно, что «Ман Юнайтед» придется заплатить 10 млн евро в качестве отступных

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Ман Юнайтед» ведёт переговоры о назначении тренером рулевого «Спортинга»
28 октября
СлухиПерес разочаровался в Анчелотти и ускорил процесс приглашения Алонсо
27 октября
Слухи«Боруссия» Дортмунд не уволит Шахина, несмотря на неудачные результаты
26 октября
Хави не планирует работать в «Манчестер Юнайтед» и сборной Катара
26 октября
СлухиРой Кин может вернуться к тренерской деятельности
23 октября
Глазнер останется в «Кристал Пэлас» до Рождества
23 октября
Сортировать
Все комментарии
Rivera_11
Rivera_11
вчера в 20:50
Больше всего Спортинг жаль.
valt134
valt134
вчера в 20:48
Расставание с Тен Хагом уже давно напрашивалось. Слишком затянули процесс.
Ron09
Ron09
вчера в 20:35
Игроки Мю уже потирают руки чтобы слить очередного тренера Мойес, Гигз, Вангал, Моуринью, Сульшер, Рангник, Тен Хаг теперь Рубен и это всего за 10 лет... Действительно без Фергюсона клуб Мю ни на что не способен дальше скорее всего путь за Лидс Юнайтед
kazakoff
kazakoff
вчера в 14:12
Логичнее было бы дать Рууду доработать сезон, а потом уж дать Амориму полную предсезонку и возможность поработать с командой
Этот сезон в МЮ утрачен
shur
shur ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 12:52, ред.
...как игрок был симпатичен, упёртый и целеустремлённый, рывок хороший,чуйка гола на высокой планке! Почему бы и нет,но решать то не нам ,согласен на всё разумное ,чтобы название клуба засветилось на небосводе АПЛ, вот размечтался....!!!
sv_1969
sv_1969 ответ shur (раскрыть)
вчера в 12:43
Приветствую! Я думаю что статус эта вещь такая, как бы сказать относительная. Допустим владелец официально объявил Руда первым, вот он уже и таковый))) А относительно Аморима тоже присутствует опасение. АПЛ и Португалия величины разные. Потянет или нет неизвестно. Хотел бы на Руда глянуть хоть до конца сезона. Глядь и прокатило бы у него. Акк то так. Добра Вам!
shur
shur ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 11:13
...наверное не тянет на статус Первого, вечно быть Вторым,вечно
.....как там в известной песне...!!!
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 11:13
МЮ ни один тренер не спасет.
shur
shur
вчера в 11:09
...почему Спортинг,почему португалец, кто там америкосам в ухо шепчет с голландским акцентом! Ну хоть какого нибудь захудалого англичанина,ирландца,шотландца, Господи ...!!!
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 10:13
Еще и Спортинг слетит с первого места скорее всего
galem72
galem72
вчера в 10:13
Обидно, если договорятся, то португал придёт со своей бригадой, а значит, Руд пойдёт лесом из МЮ. Аморим тренировал только в Португалии, а для АПЛ это ничего не значит: точно такая же рискованная лига, как и Эредивизия. В общем, очень поспешный шаг делают в руководстве Юнайтед. Сезон всё равно потерян, но Руд Бой мог хотя бы попробовать себя коачем в Манчестере.
zd44en58zrdf
zd44en58zrdf
вчера в 09:35
Можно еще немножко миллионов за переход попросить.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:15, ред.
Лучше бы пока Рууда оставили....
Че щас Аморим посереди сезона сможет изменить??
kovalev-barin
kovalev-barin
вчера в 08:45
Ох... очень сложно что-то предсказать.

С одной стороны, на бумаге все выглядит перспективно. С другой стороны - Тен Хаг переходил в МЮ примерно с такой же статистикой и примерно в таком же статусе. Но результат мы все знаем...
sv_1969
sv_1969
вчера в 08:43
Стремно это... А че Руду не дать доработать до конца сезона?
Вещий
Вещий
вчера в 08:37
Не потянет он АПЛ.... как бы еще хуже не было.
Marcus Corvinus
Marcus Corvinus
вчера в 08:33
На те же грабли. У этого тренера никакого опыта в больших клубах. В Спортинге смог выстроит свою команду, где нет давления и требовании. А в МЮ другие условия. Не дадут ему столько времени на раскачку и постройку своей команды. 1 сезон максимум, на второй уже должен быть результат. Слишком мало времени и много проблем.
Alex_67
Alex_67
вчера в 08:26
Спортинг он поднял...
Посмотрим, что получится с МЮ.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 08:25
Ну что, удачи, тренер)) МЮ клуб непростой. Но есть Ливерпуль, который отказал тебе
112910415
112910415
вчера в 08:22
Аморима на царство !
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 