МЮ и Аморим согласовали основные условия контракта

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, «Манчестер Юнайтед» продвинулся в переговорах с тренером «Спортинга» Рубеном Аморимом стороны уже согласовали ключевые детали контракта.
Португальский специалист готов перейти в МЮ по ходу сезона, но не собирается давить на нынешний клуб из уважения к нему.
Ранее стало известно, что «Ман Юнайтед» придется заплатить 10 млн евро в качестве отступных
С одной стороны, на бумаге все выглядит перспективно. С другой стороны - Тен Хаг переходил в МЮ примерно с такой же статистикой и примерно в таком же статусе. Но результат мы все знаем...
С одной стороны, на бумаге все выглядит перспективно. С другой стороны - Тен Хаг переходил в МЮ примерно с такой же статистикой и примерно в таком же статусе. Но результат мы все знаем...