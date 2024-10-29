МЮ и Аморим согласовали основные условия контракта

1730179125

вчера, 08:18

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, «Манчестер Юнайтед» продвинулся в переговорах с тренером «Спортинга» стороны уже согласовали ключевые детали контракта.

Португальский специалист готов перейти в МЮ по ходу сезона, но не собирается давить на нынешний клуб из уважения к нему.

Ранее стало известно, что «Ман Юнайтед» придется заплатить 10 млн евро в качестве отступных