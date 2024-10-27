Перес разочаровался в Анчелотти и ускорил процесс приглашения Алонсо

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вчера, 15:57

Президент «Реала» недоволен результатом матча Ла Лиги против «Барселоны» (0:4).

Перес разочаровался в главном тренере команды и активизировал процесс приглашения из «Байера».

Ранее итальянец гарантировал Флорентино, что коллектив станет непобедимым после перехода нападающего Килиана Мбаппе. Помимо этого, рулевой настаивал на продлении контракта с Ферланом Менди, хотя изначально это не планировалось. Поражение в Эль Класико заставило главу «сливочных» задуматься о переменах на тренерской скамье.