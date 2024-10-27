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Перес разочаровался в Анчелотти и ускорил процесс приглашения Алонсо

вчера, 15:57

Президент «Реала» Флорентино Перес недоволен результатом матча Ла Лиги против «Барселоны» (0:4).

Перес разочаровался в главном тренере команды Карло Анчелотти и активизировал процесс приглашения Хаби Алонсо из «Байера».

Ранее итальянец гарантировал Флорентино, что коллектив станет непобедимым после перехода нападающего Килиана Мбаппе. Помимо этого, рулевой настаивал на продлении контракта с Ферланом Менди, хотя изначально это не планировалось. Поражение в Эль Класико заставило главу «сливочных» задуматься о переменах на тренерской скамье.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 22:31
Кто в итоге заменил Кросса в этом матче? Вальверде? Кама? Тчуамени?
Рисунка у игры не было совсем. Провалились во всех линиях в этом матче.
Евгений Воробьёв
Евгений Воробьёв
вчера в 21:10
А Перес лично вам это сказал? Или это фантазия чья-то?
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 19:46
Да, с обезьянкой промахнулись, за такие бабки, можно было, весь зверинец купить...
azkan
azkan ответ Dima salev (раскрыть)
вчера в 19:31
Перес и Реал неразлучны. Это одно и тоже. А вот Карло Анчелотти не смотря на заслуги - чужой. Таков уж нынешний футбол
Agamaga_05
Agamaga_05
вчера в 19:15
Карло жизнь прожил, но даже в своём возрасте даёт пустые обещания другому старику про непобедимость Реала.

Вчера воспитанники Барселоны показали им своё место!
Grizly88
Grizly88
вчера в 18:52
Зря он
зигзаг
зигзаг
вчера в 18:47
Говорят, Мбаппо до сих пор в офсайде
Aleks Captain
Aleks Captain
вчера в 18:35
Пересу нужно своих воспитанников лепить ,а не по всему миру скупать что блестит ! А потом кичиться громкими словами "Ме лехенда и лучший клуб "..., пробуйте что то сами слепить ! Легендами становятся когда сами произвели ,вырастили !
Икарус
Икарус
вчера в 18:24
Реал на спаде, что с Лиллем, что с БФК.
STADIÓN ČSSR
STADIÓN ČSSR
вчера в 18:21
да, вчера честно говоря мало кто ожидал такого провала, не припомню, чтобы кто то вчистую переигрывал опытного Карло
kn5puj9pxm22
kn5puj9pxm22
вчера в 17:57
Перес идиот, если после одного поражения делает такие выводы
Dima salev
Dima salev
вчера в 17:37
Перес хотел подписать Мебаппе любой ценой и в то время когда Анчелоти не был тренер Реала.
Перес любыт сделать крайней других.
Это его идея было подписать Мебаппе а Реал хотел подписать Холланда.
andrewheat
andrewheat ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 17:13
Если это правда, я не удивлëн. В 2015 перес тоже убрал Карло через год после первой за 12 лет ЛЧ. В 2003 дель Боске убрал при двух ЛЧ за 4 года.
TOR громовержец
TOR громовержец
вчера в 17:12
Очень надеюсь что это правда,спасибо Анчи за всё,он очень многое сделал для Реала,но увы он изжил себя в Реале,его цикл окончен.
112910415
112910415
вчера в 17:09
не, не надо преувеличивать, никто тренера не уволит !
hcwb6jt5cunk
hcwb6jt5cunk
вчера в 17:09
Короче начался развал Реала,а ведь Переса предупреждали кто такой Камерунский Эму!!!
shur
shur ответ R. Carlos (раскрыть)
вчера в 16:45
...Кросс как Хави или Иньеста,штучный товар и уходя на дембель к сожалению замену не подготовил, здесь и правда одна большая проблема! А девятке я дам шанс до конца чемпа и ЛЧ,как не крути первый сезон,ещё успею напихать...!!!
shur
shur ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 16:38
...трудно не согласиться, время лечит, но если такое отношение к игре у основы повторится,это уже рецедив и никак не вяжется с достижениями Клуба!
Trogl Troglovic
Trogl Troglovic
вчера в 16:35
Купили ненужного игрока, которого нужно всегда в старте держать, лучше бы Хоселу оставили, баланс в команде с ним был намного лучше
R. Carlos
R. Carlos
вчера в 16:33
Думаю наоборот Перес хотел Мбаппе а Анчелотти надо было как то его интегрировать в состав
Хотя в прошлом сезоне всё идеально работало и без Мбаппе
Тут другой вопрос возник более важный чем больше маркетинговый нежели тактический ход с покупкой черепашки
Надо что то делать было летом с центром поля после ухода Крооса и этим надо было заниматься еще за год до его ухода
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:32
Что за ерунда)) Анчелотти принес Переса куча трофей. Разочаровался он)) в 2022 Хави тоже нанес 4-0 на Сантьяго Бернабеу. Не стал увольнять тренера. Не уволить и теперь
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:31
Странно, Реал проиграл принципиальному сопернику у себя дома, да еще с разгромным счётом, хотя в первом тайме имел существенное преимущество. Мбаппе семь раз попадал в офсайд. Этот проигрыш чисто тренерский. Почему Анчелотти сам не подал в отставку?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 16:21, ред.
Пройдёт день - другой и остынет. Даст время на исправление ситуации и подождёт следующей осечки, чтобы принять окончательное решение. Но во всём ЭТОМ виноват сам Президент "Реала". Не понял, что, кроме общего класса игроков и команды, напичканной футболистами экстра - уровня, есть ещё что - то очень важное, чтобы команда стала действительно непобедимой. А это важное - когда футболисты играют один за всех и все за одного. Что вчера и продемонстрировала "Барселона".
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 16:18
Вот вам и благодарность за все) Один матч затмил все заслуги. А черепаха начал свое дело)
Алонсо хорош, но справится ли он с командой, где столько звезд?
Вещий
Вещий
вчера в 16:08
Ну пусть уже до зимы хотя бы Карло поработает.... а то как то все не по понятиям получается.
Гость
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