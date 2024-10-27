Перес разочаровался в Анчелотти и ускорил процесс приглашения Алонсо

Президент «Реала» Флорентино Перес недоволен результатом матча Ла Лиги против «Барселоны» (0:4).
Перес разочаровался в главном тренере команды Карло Анчелотти и активизировал процесс приглашения Хаби Алонсо из «Байера».
Ранее итальянец гарантировал Флорентино, что коллектив станет непобедимым после перехода нападающего Килиана Мбаппе. Помимо этого, рулевой настаивал на продлении контракта с Ферланом Менди, хотя изначально это не планировалось. Поражение в Эль Класико заставило главу «сливочных» задуматься о переменах на тренерской скамье.
Хотя в прошлом сезоне всё идеально работало и без Мбаппе
Тут другой вопрос возник более важный чем больше маркетинговый нежели тактический ход с покупкой черепашки
Надо что то делать было летом с центром поля после ухода Крооса и этим надо было заниматься еще за год до его ухода
Хотя в прошлом сезоне всё идеально работало и без Мбаппе
Тут другой вопрос возник более важный чем больше маркетинговый нежели тактический ход с покупкой черепашки
Надо что то делать было летом с центром поля после ухода Крооса и этим надо было заниматься еще за год до его ухода