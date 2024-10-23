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Рой Кин может вернуться к тренерской деятельности

вчера, 18:58

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин имеет шансы возглавить «Хиберниан» из чемпионата Шотландии.

Команда замыкает таблицу первенства страны. По слухам, нынешний наставник коллектива Дэвид Грей может покинуть свой пост в случае поражения в матче с «Хартс» 27 октября.

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Варвар7
Варвар7
вчера в 20:59
Рой Кин (53года) - самый "рассвет сил" для тренера - вперёд!)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:47
ирландский цербер заставит игроков Хиберниана играть как следует))
однако было бы неплохо, если бы Роя взяли на роль воспитателя игроков МЮ.
как увидит, что кто то танцует в тикток после проигранной игры
так сразу прищемил его немножко дверцей шкафчика
и напомнил всем, что такое МЮ и дальше пошел.
как раз такой тренер нужен МЮ
Scorp689
Scorp689
вчера в 19:34
Классный игрок был... Удачи как тренеру...
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