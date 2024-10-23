Рой Кин может вернуться к тренерской деятельности

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин имеет шансы возглавить «Хиберниан» из чемпионата Шотландии.
Команда замыкает таблицу первенства страны. По слухам, нынешний наставник коллектива Дэвид Грей может покинуть свой пост в случае поражения в матче с «Хартс» 27 октября.
однако было бы неплохо, если бы Роя взяли на роль воспитателя игроков МЮ.
как увидит, что кто то танцует в тикток после проигранной игры
так сразу прищемил его немножко дверцей шкафчика
и напомнил всем, что такое МЮ и дальше пошел.
как раз такой тренер нужен МЮ
однако было бы неплохо, если бы Роя взяли на роль воспитателя игроков МЮ.
как увидит, что кто то танцует в тикток после проигранной игры
так сразу прищемил его немножко дверцей шкафчика
и напомнил всем, что такое МЮ и дальше пошел.
как раз такой тренер нужен МЮ