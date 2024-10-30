Аморим — о возможном уходе в МЮ: «Пока ничего не решено»

Главный тренер «Спортинга» после победы над «Насьоналом» в Кубке португальской лиги (3:1) ответил на вопрос журналистов, была ли эта игра для него последней во главе лиссабонской команды.

Ранее сообщалось о том, что специалист может возглавить «Манчестер Юнайтед».

Пока ничего не решено. Я не знаю, прощальная это игра или нет.

Было заявление клуба, и это единственное, что у них есть на данный момент. Есть интерес со стороны «Манчестер Юнайтед», есть выплата клаусулы, и когда у меня будет что-то более конкретное, я вам скажу, потому что это всегда мой выбор.

Когда ничего не решено, так или иначе, нет смысла говорить больше, потому что иначе мы создадим шум.

Я не собираюсь ничего говорить, потому что мне нечего сказать полезного. Просто скажу, что я возьмусь за всё, что мне нужно, как я всегда делал это в качестве игрока и даже тренера.

Хочу ли я уйти? До этого мы ещё не дошли. Клуб ведёт переговоры с другим клубом, а затем вы делаете следующий шаг с тренером. А хочу ли я уйти или нет, скажу позже.