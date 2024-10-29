Раньери может возглавить «Рому»

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вчера, 12:21

В «Роме» рассматривают кандидатуру на пост главного тренера клуба. Позиция у руля «джаллоросси» — критическое. Это связано с результатами командами, в том числе с поражением во Флоренции со счетом 5:1 и дракой с .

Возвращение было бы самым желанным решением для команды и болельщиков, но пока это не вариант, несмотря на то, что все еще действующий трехлетний контракт был подписан всего за несколько месяцев назад.

Возможный вариант это назначение Раньери, который мог бы получить должность в структуре клуба, которая позволила бы ему выступать в качестве связующего звена между клубом и командой.

Однако нельзя исключать, что, если на место Юрича не будет найден заслуживающий доверия тренер, руководство может также попросить Раньери возглавить команду до июня, а затем оставить его в клубе в качестве технического директора.