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Раньери может возглавить «Рому»

вчера, 12:21

В «Роме» рассматривают кандидатуру Клаудио Раньери на пост главного тренера клуба. Позиция Ивана Юрича у руля «джаллоросси» — критическое. Это связано с результатами командами, в том числе с поражением во Флоренции со счетом 5:1 и дракой с Джанлукой Манчини.

Возвращение Даниэле Де Росси было бы самым желанным решением для команды и болельщиков, но пока это не вариант, несмотря на то, что все еще действующий трехлетний контракт был подписан всего за несколько месяцев назад.

Возможный вариант это назначение Раньери, который мог бы получить должность в структуре клуба, которая позволила бы ему выступать в качестве связующего звена между клубом и командой.

Однако нельзя исключать, что, если на место Юрича не будет найден заслуживающий доверия тренер, руководство может также попросить Раньери возглавить команду до июня, а затем оставить его в клубе в качестве технического директора.

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Все комментарии
kazakoff
kazakoff
вчера в 14:14
Де Росси не дали поработать, а теперь мечутся
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:24
Сами не знают че хотят...
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:24
Ну не знаю будет ли это выходом для "столичных" - ведь Раньери всё таки в возрасте...
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