Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Аморим не захотел ждать ухода Гвардиолы из «Ман Сити»

вчера, 14:39

Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим не дождался ухода Пепа Гвардиолы из «Ман Сити» и возглавит МЮ.

Ранее появилась информация, что 39-летний португальский специалист ведет переговоры с «Манчестер Юнайтед».

Аморима называли в числе возможных преемников Гвардиолы в «Манчестер Сити».

По информации источника, главный тренер «Спортинга» поблагодарил «горожан» за интерес, но не захотел ждать ухода испанца и теперь хочет намерен возглавить МЮ.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Аморим в МЮ будет зарабатывать 8 млн евро в год
Вчера, 12:27
Раньери может возглавить «Рому»
Вчера, 12:21
Игрок-легенда уже спасал МЮ. Ван Нистелрой сменил тен Хага – у него отличные примеры перед глазами
Вчера, 10:02Максим Тарасов в блоге Тренерская доляКомментарии7
МЮ и Аморим согласовали основные условия контракта
Вчера, 08:18
Слухи«Ман Юнайтед» ведёт переговоры о назначении тренером рулевого «Спортинга»
28 октября
СлухиПерес разочаровался в Анчелотти и ускорил процесс приглашения Алонсо
27 октября
Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:47
и все таки, почему боссы МЮ не заменили Тен Хага еще летом???
ведь по их словам, в летом "достойных кандидатов" не было.
получается, в летом Аморим тоже слабенький был?
тогда зачем Ливерпуль Слота выбрал.
а Челси Мареску?
хотя всех этих клубов так или иначе связывали с Аморимом, который мечтал работать в АПЛ.
Ron09
Ron09
вчера в 20:22
Тен Хага утопили разобрали Аякс, теперь принялись разбирать Спортинг и топить Рубена что будет дальше сценарии понятен
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:49
Аморима прямо нарасхват если послушать
shlomo
shlomo
вчера в 14:49
А получится ли у него в АПЛ... вот в чем вопрос.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 