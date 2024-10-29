Аморим не захотел ждать ухода Гвардиолы из «Ман Сити»

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вчера, 14:39

Главный тренер «Спортинга» не дождался ухода из «Ман Сити» и возглавит МЮ .

Ранее появилась информация, что 39-летний португальский специалист ведет переговоры с «Манчестер Юнайтед».

Аморима называли в числе возможных преемников Гвардиолы в «Манчестер Сити».