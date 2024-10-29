Аморим не захотел ждать ухода Гвардиолы из «Ман Сити»

Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим не дождался ухода Пепа Гвардиолы из «Ман Сити» и возглавит МЮ.
Ранее появилась информация, что 39-летний португальский специалист ведет переговоры с «Манчестер Юнайтед».
Аморима называли в числе возможных преемников Гвардиолы в «Манчестер Сити».
По информации источника, главный тренер «Спортинга» поблагодарил «горожан» за интерес, но не захотел ждать ухода испанца и теперь хочет намерен возглавить МЮ.
ведь по их словам, в летом "достойных кандидатов" не было.
получается, в летом Аморим тоже слабенький был?
тогда зачем Ливерпуль Слота выбрал.
а Челси Мареску?
хотя всех этих клубов так или иначе связывали с Аморимом, который мечтал работать в АПЛ.
ведь по их словам, в летом "достойных кандидатов" не было.
получается, в летом Аморим тоже слабенький был?
тогда зачем Ливерпуль Слота выбрал.
а Челси Мареску?
хотя всех этих клубов так или иначе связывали с Аморимом, который мечтал работать в АПЛ.