МЮ нашёл топ-замену тен Хагу. Был главной целью для «Ливерпуля», шантажировал «Вест Хэмом»

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29 октября 2024, 16:08

Стоит подождать до лета.

Увольнение тен Хага – масштабное событие, которые с каждым провалом манкунианцев ждали всё больше. Изначально стало известно, что исполнять обязанности наставника команды будет Руд ван Нистелрой – но теперь появляются инсайды о переговорах с Рубеном Аморимом. Выбор неплохой – но есть несколько деталей, которые стоит учитывать.

Масштаб урона только предстоит оценить

Эрик тен Хаг – редкий случай абсолютно осмысленного назначения в «Юнайтед». Клуб полностью отдавал себе отчёт при выборе и был готов довериться голландцу от и до, чтобы строить долгоидущий проект. Под специалиста оформили кучу трансферов – переплатили за Антони, попрощались с Де Хеа, привели лидеров праймового «Аякса» (Мартинес, Онана, де Лигт).

На выходе команда лишь в первом сезоне с Эриком выглядела убедительно – а потом лишь стагнировала. КПД трансферов стремительно падал – Маунта, например, стали использовать не по назначению и урезали его потенциал. Хёйлунд выдал лишь пару удачных месяцев. Теперь де Лигт лишь борется за стартовый состав, Угарте сидит на скамейке, Йоро залечивает травму, а Зиркзее адаптируется. За Мазрауи отдали 15 млн евро – и он вписался в команду быстрее чем четыре игрока с общей стоимостью почти 200 млн.

И самое ужасное для клуба – теперь для них придётся подыскивать новые команды и тратиться на новичков, которые подойдут уже новому тренеру. Может, кто-то и окажется полезен сменщику – но даже так страшно представить, сколько придётся опять потратить МЮ .

Аморим был нужен «Ливерпулю» – отказались из принципа

Португальский менеджер в «Спортинге» в 2020 года и давно начал обращать на себя внимание европейских грандов. «Ливерпуль» прошлой весной уже искал замену Юргену Клоппу – и именно Аморим был для них приоритетным вариантом. Менеджер стилистически похож на немца – он тоже делает акцент на переходных фазах и активном прессинге.

Но неочевидная причина вынудила мерсисайдцев отказаться от специалиста – а самого коуча лишила шанса уйти на повышение летом. Помимо «красных» им интересовались «Барселона», «Бавария» и «Вест Хэм». Рубен уже стал для «красных» фаворитом, варианты с каталонцами и мюнхенцами больше не рассматривались. Но в переговорах с мерсисайдцами наступила пауза – и, по информации СМИ , чтобы поторопить клуб, Аморим отправился на переговоры с «Вест Хэмом». «Молотобойцы» искали замену Мойесу для длительного проекта и предлагали более выгодные условия. «Красные» просто не повелись на провокацию и перешли к кандидатуре Слота. Манкунианцам стоит прежде всего подумать, помешают ли им эти соображения (хотя это их, судя по всему, не останавливает).

Португалец – по-прежнему сильный тренер, созревший для гранда

Есть моральная составляющая вопроса, поскольку поступивший так специалист – кот в мешке. А МЮ особенно важно выбрать того, кто будет решением, а не причиной проблем в раздевалке. Другая составляющая – спортивная. И по ней Аморим – едва ли не самый привлекательный кандидат на место тен Хага.

Рубен пересидел в чемпионате Португалии. Он стремительно ворвался на топ-уровень – за три месяца проявил себя в «Браге» и перебрался в «Спортинг». В лиссабонском клубе Аморим почти пять сезонов – дважды стал чемпионом Португалии и добился неплохих результатов в Лиге чемпионов. С таким резюме давно пора в один из топ-5 европейских чемпионатов. И интерес «Ливерпуля» – прямое тому подтверждение.

Как раз поэтому он наиболее привлекателен для «Юнайтед». Манкунианцам нужен сильный специалист, чтобы наконец закрыть тренерский вопрос на долгие годы. Но большинство таких либо уже в больших клубах, либо ими «зарезервированы» (того же Хаби Алонсо невозможно перехватить у «Реала»). А Аморим отпугнул «Ливерпуль» и «Вест Хэм» неосторожными действиями – и потому всё ещё доступен.

Лучше повременить с назначением – на это сразу несколько причин

Надо учесть и финансовую составляющую. Руд ван Нистелрой – неочевидный, но интересный вариант. Голландец может помочь клубу сразу по нескольким причинам.

Во-первых, голландец в клубе с лета и лучше знаком с ситуацией. Они действовали с тен Хагом в связке – и если Эрик выглядел отрешённо, то Руд – наоборот тот, от кого исходила энергия. Для уставшего МЮ это крайне важно.

Во-вторых, голландец провёл в клубе лучшие годы карьеры под руководством сэра Алекса Фергюсона и видел, какими подходами тренер добивался результата. Руд может стать проводником духа чемпионского МЮ и отличным кризис-менеджером. В лучшем случае, с ним начнётся новая глава истории, в худшем – он просто подготовит переход манкунианцев к новому тренеру и новому проекту.

В-третьих, это необходимый шаг, если «Юнайтед» хотят снизить масштаб урона. По слухам, клубу и так придётся заплатить тен Хагу 22 млн евро компенсации. За Аморима тоже предусмотрена компенсация «Спортингу» – 10 млн. Плюс зарплата португальца – тоже, вероятнее всего, немаленькая. И это всё – за то, в чём нет гарантии. Не факт, что Аморим приживётся. Но на него придётся потратиться – а ван Нистелрой и так уже в команде. Опыт есть, клуб ему важен. Да и хуже не будет.

В-четвёртых (продолжение третьего пункта), вслед за тренерской рокировкой потребуются кадровые изменения. Манкунианцы вложили в проект тен Хага 626,8 млн фунтов (больше за этот же период тратил только «Челси») – а Рубен неизбежно потребует избавиться от ряда игроков и привезти подходящих ему исполнителей. Не лучший вариант – приводить португальца сейчас. Летом уже потратили 214 млн евро, а так и зимой придётся открыть кошельки. Если же дать шанс ван Нистелрою, будет хотя бы мизерный шанс избавиться от необходимости трансферов. Или по крайней мере, отсрочить траты до лета.