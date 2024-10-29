Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Александр Мостовой готов пройти стажировку в «Зените»

вчера, 16:38

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой заявил, что готов пройти стажировку в «Зените».

Пойду ли стажироваться в «Зенит», если позовут? Почему нет? Конечно!

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
МЮ нашёл топ-замену тен Хагу. Был главной целью для «Ливерпуля», шантажировал «Вест Хэмом»
Вчера, 16:08Максим Тарасов в блоге Тренерская доляКомментарии5
Аморим не захотел ждать ухода Гвардиолы из «Ман Сити»
Вчера, 14:39
Аморим в МЮ будет зарабатывать 8 млн евро в год
Вчера, 12:27
Раньери может возглавить «Рому»
Вчера, 12:21
Игрок-легенда уже спасал МЮ. Ван Нистелрой сменил тен Хага – у него отличные примеры перед глазами
Вчера, 10:02Максим Тарасов в блоге Тренерская доляКомментарии7
МЮ и Аморим согласовали основные условия контракта
Вчера, 08:18
Сортировать
Все комментарии
Брулин
Брулин
вчера в 21:07
Мостовой о стажировке в Госдуме у Журовой: «Приехать и пообщаться с хорошими людьми я всегда за, никаких проблем»
adekvat
adekvat
вчера в 20:27
Вопрос в том, позовут ли?
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 19:09
В Зените свой Мостовой есть.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:52
Да позовите уже кто нибудь этого попрошайку.
Александр Мостовой в своё время был гордостью России, все мы радовплись его выступлениям в Ла лиге за Сельту особенно гордость брала когда местные болельщики носили его наруках, называя его царём. Не каждый российский игрок удостаивался таких почестей.
Ну, а в сборной его ждали как никогда, чуть ли не как спасителя всего.
Сейчас же Мостовой представляет жалкое зрелище, величие осталось только у него в голове, а по факту король то голый.
Может хватит уже позориться, неужели не осталось хоть немножко чувства собственного достоинства?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:46, ред.
Пора прикрывать лавочку.....на примере Дзюбы,Бакаева,Соболева уже какие то студенты Тренерского Университета ломятся на практику....да ещё и бесплатно наверно....
Нет уж....пусть у себя там...у Личек-Станковичей практикуется и учится....непобедимости и титульности....))
Хиромант
Хиромант
вчера в 17:38
Александр Мостовой готов пройти стажировку в «Зените»

Пойду ли стажироваться в «Зенит», если позовут? Почему нет? Конечно!
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1392190/mostovoy-aleksandr-zenit 29.10.2024

- Вот оно сразу всё и видно - БОРЗОТА!
- Ну а как скажешь, по-другому... Он же - Царь футбола! Зенит сам меня должен позвать в свою команду, на мою же стажировку, чтобы мне, наконец-то, выдали лицензию тренера...

- Я что, один это вижу? ...
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:35, ред.
Нет, Александр Владимирович, не позовут. Вам не клуб нужно выбирать для самопиара, а толкового специалиста рядом с которым вы будете набираться опыта, а для этого необязательно ждать приглашения из Питера или Москвы, можно скромненько и в провинцию самому попроситься, например к Осинькину Самару.
Болейте за своих, а не против чужих!
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:29
Как Мостовой уже надоел... Бывший Царь, зачем тебе это?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:29
Когда-то родной Спартак опрокинул со стажировкой.
Всё из за излишней болтовни...
lotsman
lotsman
вчера в 17:19
Допустите его к стажировке, допустите уже кто нибудь, а не то он обидится и уедет в Гималаи.)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:12
Позовите его хоть кто-нибудь)) может тогда болтать меньше будет
Вещий
Вещий
вчера в 17:04
О чем я и говорил...:))) ... но такой в Питере не нужен, там свой царек есть.
sv_1969
sv_1969 ответ 4RT (раскрыть)
вчера в 16:56
В МЮ надо было идти на место червонца)))
4RT
4RT
вчера в 16:45
Санька уже не знает куду ему приткнуться
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 