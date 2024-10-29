Александр Мостовой готов пройти стажировку в «Зените»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой заявил, что готов пройти стажировку в «Зените».
Пойду ли стажироваться в «Зенит», если позовут? Почему нет? Конечно!
Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой заявил, что готов пройти стажировку в «Зените».
Пойду ли стажироваться в «Зенит», если позовут? Почему нет? Конечно!
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!
Александр Мостовой в своё время был гордостью России, все мы радовплись его выступлениям в Ла лиге за Сельту особенно гордость брала когда местные болельщики носили его наруках, называя его царём. Не каждый российский игрок удостаивался таких почестей.
Ну, а в сборной его ждали как никогда, чуть ли не как спасителя всего.
Сейчас же Мостовой представляет жалкое зрелище, величие осталось только у него в голове, а по факту король то голый.
Может хватит уже позориться, неужели не осталось хоть немножко чувства собственного достоинства?
Александр Мостовой в своё время был гордостью России, все мы радовплись его выступлениям в Ла лиге за Сельту особенно гордость брала когда местные болельщики носили его наруках, называя его царём. Не каждый российский игрок удостаивался таких почестей.
Ну, а в сборной его ждали как никогда, чуть ли не как спасителя всего.
Сейчас же Мостовой представляет жалкое зрелище, величие осталось только у него в голове, а по факту король то голый.
Может хватит уже позориться, неужели не осталось хоть немножко чувства собственного достоинства?