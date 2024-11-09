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Гвардиола может продлить контракт с «Ман Сити» до вердикта по нарушениям

вчера, 10:57

По данным источника, главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола может продлить контракт с клубом до вынесения вердикта. Источники полагают, что испанец, скорее всего, останется, даже если «Сити» признают виновным и клуб понесет суровое наказание. Тренер не хотел бы оставлять «Ман Сити» в уязвимом положении.

Отмечается, что прежде члены команды ощущали, что испанец близок к уходу, но в последнее время атмосфера изменилась, а продление контракта теперь кажется все более вероятным. Ожидается, что решение будет принято достаточно скоро, чтобы в случае предстоящего ухода Гвардиолы клуб смог начать поиски замены.

В феврале 2023 года Премьер-Лига обвинила «горожан» в нарушении финансовых правил в период с сезона-2009/10 по сезон-2017/18. Расследование велось с декабря 2018-го. Итог разбирательств, вероятно, станет известен не ранее марта 2025-го.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 13:56
гора родит мышь, скорее всего
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:09
Время покажет. А сейчас это просто разговоры.
Гость
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