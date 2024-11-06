«Локо» ещё не договорился о контракте с Батраковым — представитель игрока

Владимир Кузьмичев — представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, прокомментировал источнику слова председателя совета директоров московского клуба Юрия Нагорных о договорённости по продлению контракта с футболистом.
Юрий Дмитриевич немного поторопился. Есть устная договорённость о том, чтобы встретиться и поговорить о новом контракте. Никаких цифр, никакой конкретики, никаких предложений со стороны «Локомотива» или со стороны представителей Алексея на данный момент не существует. Есть намерение пересмотреть контракт и попробовать договориться о новом соглашении.
Ждём дальнейших официальных подробностей, думаю непозднее межсезонья в этом вопросе наступит ясность.
Болейте за своих, а не против чужих!
Ждём дальнейших официальных подробностей, думаю непозднее межсезонья в этом вопросе наступит ясность.
Болейте за своих, а не против чужих!