«Локо» ещё не договорился о контракте с Батраковым — представитель игрока

— представитель полузащитника «Локомотива» , прокомментировал источнику слова председателя совета директоров московского клуба о договорённости по продлению контракта с футболистом.

Юрий Дмитриевич немного поторопился. Есть устная договорённость о том, чтобы встретиться и поговорить о новом контракте. Никаких цифр, никакой конкретики, никаких предложений со стороны «Локомотива» или со стороны представителей Алексея на данный момент не существует. Есть намерение пересмотреть контракт и попробовать договориться о новом соглашении.