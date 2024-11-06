Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

«Локо» ещё не договорился о контракте с Батраковым — представитель игрока

вчера, 12:48

Владимир Кузьмичев — представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, прокомментировал источнику слова председателя совета директоров московского клуба Юрия Нагорных о договорённости по продлению контракта с футболистом.

Юрий Дмитриевич немного поторопился. Есть устная договорённость о том, чтобы встретиться и поговорить о новом контракте. Никаких цифр, никакой конкретики, никаких предложений со стороны «Локомотива» или со стороны представителей Алексея на данный момент не существует. Есть намерение пересмотреть контракт и попробовать договориться о новом соглашении.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Официально«Краснодар» продлил контракт с Кордобой
05 ноября
«Тоттенхэм» продлит контракт с Соном до 2026 года
04 ноября
Гвардиола ответил на вопрос о новом контракте Де Брюйне с «Манчестер Сити»
04 ноября
Через несколько недель агенты Винисиуса обсудят с «Реалом» будущее игрока
03 ноября
В «Динамо» ответили на вопрос о возможном продлении контракта с Бальбуэной
02 ноября
В «Баварии» высказались о новом контракте Мусиалы
01 ноября
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 16:54
дело такое, тонкое ...
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:00
Посмотрел на трансфермаркете информацию о футболисте и у меня сразу возник вопрос, о каком контракте идёт речь? До конца июня аж 2027 года игрок принадлежит футбольному клубу Локомотив. Цена на него уже сейчас обозначена в пять миллионов евро и со временем, глядя на его прогресс, она будет только увеличиваться. Клубу ещё смело можно годика полтора работать на тех же условиях, а они наверняка устраивают клуб, но вполне могут сегодня не устраивать игрока и его агента, но так это не значит, что надо пересматривать условия соглашения, если только там нет пункта об отступных о котором знает агент, что в свою очередь, может послужить орудием для манипуляций с его стороны по отношению к администрации Локомотива.
Ждём дальнейших официальных подробностей, думаю непозднее межсезонья в этом вопросе наступит ясность.
Болейте за своих, а не против чужих!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:40
Хочет улучшение контракта пробить.
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:06
"Юрий Дмитриевич немного поторопился" - Юрия Дмитриевича, ой как понять можно - ведь в этом случае, медлить ну ни как нельзя...)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:53
Ниче страшного, Зенит договорится)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 