«Реал» активизировал интерес к центральному защитнику «Аль-Насра» Ляпорту

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вчера, 12:30

Мадридский «Реал» активизировал интерес к 30-летнему центральному защитнику «Аль-Насра» в связи с тяжёлой травмой , из-за которой он пропустит оставшуюся часть сезона.

По информации источника, «сливочные» будут настаивать, чтобы испанский футболист расторг контракт с саудовским клубом и перешёл в «Реал» на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне Ляпорт принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.