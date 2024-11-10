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«Реал» активизировал интерес к центральному защитнику «Аль-Насра» Ляпорту

вчера, 12:30

Мадридский «Реал» активизировал интерес к 30-летнему центральному защитнику «Аль-Насра» Эмерику Ляпорту в связи с тяжёлой травмой Эдера Милитао, из-за которой он пропустит оставшуюся часть сезона.

По информации источника, «сливочные» будут настаивать, чтобы испанский футболист расторг контракт с саудовским клубом и перешёл в «Реал» на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне Ляпорт принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.

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Romeo 777
Romeo 777
вчера в 14:45
«сливочные будут настаивать, чтобы испанский футболист расторг контракт с саудовским клубом и перешёл в «Реал» на правах свободного агента»

Ой наивные…саудиты год назад заплатили за него 27 млн, и с чего вдруг они должны отпускать его бесплатно 🤦🏽‍♂️😁
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 14:26
Во первых, поменяет ли он много миллионную зарплату, на зарплату в Реале, во вторых, если он самим Шейхам нужен, то хоть КамАЗ золото предлагай, не отпустят
112910415
112910415
вчера в 13:37
идея хорошая ... что скажут шейхи ?
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:20
Хитрый Перес и глупые Саудиты.... вот таким должен быть заголовок у такой статьи.... :))))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:35
Этот уж получше Рамоса, хотя привозит частенько в важных играх
Гость
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