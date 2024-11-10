«Реал» активизировал интерес к центральному защитнику «Аль-Насра» Ляпорту

Мадридский «Реал» активизировал интерес к 30-летнему центральному защитнику «Аль-Насра» Эмерику Ляпорту в связи с тяжёлой травмой Эдера Милитао, из-за которой он пропустит оставшуюся часть сезона.
По информации источника, «сливочные» будут настаивать, чтобы испанский футболист расторг контракт с саудовским клубом и перешёл в «Реал» на правах свободного агента.
В нынешнем сезоне Ляпорт принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.
Ой наивные…саудиты год назад заплатили за него 27 млн, и с чего вдруг они должны отпускать его бесплатно 🤦🏽♂️😁
Ой наивные…саудиты год назад заплатили за него 27 млн, и с чего вдруг они должны отпускать его бесплатно 🤦🏽♂️😁