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Неймар хочет воссоединиться с Месси и Суаресом в «Интер Майами»

вчера, 10:21

Нападающий Неймар намерен покинуть «Аль-Хиляль».

Бразилец полон решимости уйти из саудовского клуба. Неймар хочет перейти в «Интер Майами», чтобы воссоединиться с Лионелем Месси и Луисом Суаресом, вместе с которыми выступал в составе «Барселоны».

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:20
"Нападающий Неймар намерен покинуть «Аль-Хиляль»". А Чего? Нас здесь не поняли ?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:31
Ещё в больницах США не лечился))
Вещий
Вещий
вчера в 10:56
Он же вроде как опять травмировался и надолго... зачем он нужен Интеру.
112910415
112910415
вчера в 10:41
Неймар хочет быть пенсионером в Сантосе, разве нет ?
shur
shur
вчера в 10:35
...гламура,тусовок,праздника,карнавала "Интеру" не хватает,позвоните Неймару...!!!
stanichnik
stanichnik
вчера в 10:34
Это будет уже перебор, ведь одно дело рекламировать клуб за счёт престарелых звёзд, а другое дело привлекать внимание к нему победными результатами, а с этим не всегда получается. В МЛС Интер Майами сошёл с дистанции дважды уступив Атланте, где играет наш Миранчук.
Болейте за своих, а не против чужих!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:24
Тусовки в Майами по интереснее конечно, особенно для него и его круга 😁 только вот, не играющий калич, хоть и именитый им наврятли нужен будет, даже в такой любительской лиге.
Гость
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