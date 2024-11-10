Неймар хочет воссоединиться с Месси и Суаресом в «Интер Майами»

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вчера, 10:21

Нападающий намерен покинуть «Аль-Хиляль».

Бразилец полон решимости уйти из саудовского клуба. Неймар хочет перейти в «Интер Майами», чтобы воссоединиться с Лионелем Месси и Луисом Суаресом, вместе с которыми выступал в составе «Барселоны».