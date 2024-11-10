Неймар хочет воссоединиться с Месси и Суаресом в «Интер Майами»

Нападающий Неймар намерен покинуть «Аль-Хиляль».
Бразилец полон решимости уйти из саудовского клуба. Неймар хочет перейти в «Интер Майами», чтобы воссоединиться с Лионелем Месси и Луисом Суаресом, вместе с которыми выступал в составе «Барселоны».
Нападающий Неймар намерен покинуть «Аль-Хиляль».
Бразилец полон решимости уйти из саудовского клуба. Неймар хочет перейти в «Интер Майами», чтобы воссоединиться с Лионелем Месси и Луисом Суаресом, вместе с которыми выступал в составе «Барселоны».
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!