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«Локомотив» примет решение по будущему Севикяна после завершения сезона

вчера, 11:52

Московский «Локомотив» примет решение по будущему армянского полузащитника Эдгара Севикяна в футбольном клубе после завершения сезона. Об этом сообщил спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов.

По Эдгару Севикяну будем решать ближе к лету, после завершения сезона.

Севикян выступает за «Локомотив» на правах аренды из венгерского «Ференцвароша», соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25. Севикяну 23 года, в текущем сезоне полузащитник провел за «Локомотив» 11 матчей во всех турнирах, отдав 3 результативные передачи.

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Все комментарии
493bwcpvxyhd
493bwcpvxyhd
вчера в 12:16
Скорее всего оставят к Тикнизяну до пары как Ной рекомендовал
Гость
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