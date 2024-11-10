«Локомотив» примет решение по будущему Севикяна после завершения сезона

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вчера, 11:52

Московский «Локомотив» примет решение по будущему армянского полузащитника в футбольном клубе после завершения сезона. Об этом сообщил спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов.

По Эдгару Севикяну будем решать ближе к лету, после завершения сезона.

Севикян выступает за «Локомотив» на правах аренды из венгерского «Ференцвароша», соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25. Севикяну 23 года, в текущем сезоне полузащитник провел за «Локомотив» 11 матчей во всех турнирах, отдав 3 результативные передачи.