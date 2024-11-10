«Манчестер Сити» интересуется Рейндерсом из-за травмы Родри

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вчера, 12:10

«Манчестер Сити» после тяжелой травмы начал прощупывать почву касательно подписания .

Главный тренер «Ман Сити» считает полузащитника «Милана» идеальным игроком для поддержания высокого уровня центра поля его команды. Пока конкретных шагов не предпринято, но интерес английского клуба велик.

Однако у «Милана» есть большое преимущество, представленное волей самого Рейндерса, который прекрасно чувствует себя в стане «россонери» и не собирается менять клуб. Помимо прочего, стороны начали говорить о продлении контракта до 2030 года, очевидно, с более высокой зарплатой.

В Италии есть еще один игрок, за которым следит «Ман Сити» — из «Торино». Матчи, сыгранные им со сборной Италии, способствовали повышению его известности. Также в списке Гвардиолы значится имя из «Реала Сосьедад».