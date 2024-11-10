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«Манчестер Сити» интересуется Рейндерсом из-за травмы Родри

вчера, 12:10

«Манчестер Сити» после тяжелой травмы Родри начал прощупывать почву касательно подписания Тиджани Рейндерса.

Главный тренер «Ман Сити» Пеп Гвардиола считает полузащитника «Милана» идеальным игроком для поддержания высокого уровня центра поля его команды. Пока конкретных шагов не предпринято, но интерес английского клуба велик.

Однако у «Милана» есть большое преимущество, представленное волей самого Рейндерса, который прекрасно чувствует себя в стане «россонери» и не собирается менять клуб. Помимо прочего, стороны начали говорить о продлении контракта до 2030 года, очевидно, с более высокой зарплатой.

В Италии есть еще один игрок, за которым следит «Ман Сити» — Самуэле Риччи из «Торино». Матчи, сыгранные им со сборной Италии, способствовали повышению его известности. Также в списке Гвардиолы значится имя Мартин Субименди из «Реала Сосьедад».

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Dante_10
Dante_10 ответ Van Vanovich (раскрыть)
вчера в 19:11
Коопмейнерс уже давно забыл, что такое держать центр поля, играя в Аталанте атакующего хава.
Dante_10
Dante_10
вчера в 19:09
МС пусть идёт на ... ну и Рейндерс игрок не той роли, что Родри.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 16:21, ред.
Думаю что путёвых игроков в зимнее ТО купить нереально. Вероятность такого события 0 целых хрен десятых, как говориться. Поэтому самое время Пепу доставать из рукава козыри из разряда НЗ и представить что то новое - доселе неизвестное в плане тактики, расстановки и прочего..., ибо отсутствие Родри и время на игровую адаптацию КДБ после травмы не будет оправданием для МС.

В прошлом году РМ играл вообще без номинальных центральных защитников..., да, много пропускали, но Анчелотти сдюжил. Теперь черед демонстрировать мастер-класс Пепу.

P.S. Благо ещё, что Гюндоган вернулся. Он хоть и "Б/У", но соорудить на пару с БСилвой в атаке ещё смогёт.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 14:31
Компейнерса можно было бы забрать. Правда он еще не набрал форму и после травмы играет.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 14:30
Отличный интерес! Рейндерс за прошлый и текущий сезоны сильно прогрессировал! Думаю еще есть потенциал! Вообще интересный игрок, всегда с улыбкой. Если даже что-то не получается не унывает, улыбнется и дальше пашет. Мне кажется иногда он играет в свое удовольствие и получает кайф от игры))
A.S.A
A.S.A
вчера в 14:17
Да уж, травма Родри заметно подкосила МС, и если в прошлом сезоне Пеп смог нивелировать отсутствие КДБ другими игроками, то сейчас нужно выходить на "охоту" в зимнее ТО! Стилестически лучше всех подойдет Субименди, а по работоспособности нидерландец Рейндерс куда лучше! Сити может и Филлипса в сделку включить если что, и самому игроку личный контракт дать хороший, так что поглядим что будет зимой. Обычно зимнее ТО более спокойное, но в это ТО ожидаю много больших переходов!
112910415
112910415
вчера в 13:44
полузащитник Милана останется полузащитником Милана !
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 13:24
Винисиус наколдовал ...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:28
Слузов щас полно будет...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:22, ред.
Не слышал о таком....до интереса Реала и МС...
Тоже наверно вместо Вини следующий Золотой Мяч получит....
матос
матос
вчера в 12:21
Субименди , как по мне , стоит выкупить горожанам.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:14
Тиджани умный игрок. Милан многое сделает, чтоб удержать его в команде.
Гость
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