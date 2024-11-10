«Манчестер Сити» интересуется Рейндерсом из-за травмы Родри

«Манчестер Сити» после тяжелой травмы Родри начал прощупывать почву касательно подписания Тиджани Рейндерса.
Главный тренер «Ман Сити» Пеп Гвардиола считает полузащитника «Милана» идеальным игроком для поддержания высокого уровня центра поля его команды. Пока конкретных шагов не предпринято, но интерес английского клуба велик.
Однако у «Милана» есть большое преимущество, представленное волей самого Рейндерса, который прекрасно чувствует себя в стане «россонери» и не собирается менять клуб. Помимо прочего, стороны начали говорить о продлении контракта до 2030 года, очевидно, с более высокой зарплатой.
В Италии есть еще один игрок, за которым следит «Ман Сити» — Самуэле Риччи из «Торино». Матчи, сыгранные им со сборной Италии, способствовали повышению его известности. Также в списке Гвардиолы значится имя Мартин Субименди из «Реала Сосьедад».
В прошлом году РМ играл вообще без номинальных центральных защитников..., да, много пропускали, но Анчелотти сдюжил. Теперь черед демонстрировать мастер-класс Пепу.
P.S. Благо ещё, что Гюндоган вернулся. Он хоть и "Б/У", но соорудить на пару с БСилвой в атаке ещё смогёт.
В прошлом году РМ играл вообще без номинальных центральных защитников..., да, много пропускали, но Анчелотти сдюжил. Теперь черед демонстрировать мастер-класс Пепу.
P.S. Благо ещё, что Гюндоган вернулся. Он хоть и "Б/У", но соорудить на пару с БСилвой в атаке ещё смогёт.