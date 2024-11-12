Роналду получил награду от Португальской федерации футбола

1731408053

вчера, 13:40

Нападающий «Аль-Насра» был отмечен наградой Quinas de Platinum в понедельник на гала-концерте Quinas de Ouro за то, что он был послом выдающихся достижений Португалии и провёл более 200 матчей за сборную страны.

Церемония, организованная Португальской федерацией футбола (FPF) в партнёрстве с Союзом профессиональных футболистов (SJPF) и Национальной ассоциацией футбольных тренеров (ANTF), прошла в Лиссабоне.

Футболист прокомментировал: