Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2024/2025

Роналду получил награду от Португальской федерации футбола

вчера, 13:40

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду был отмечен наградой Quinas de Platinum в понедельник на гала-концерте Quinas de Ouro за то, что он был послом выдающихся достижений Португалии и провёл более 200 матчей за сборную страны.

Церемония, организованная Португальской федерацией футбола (FPF) в партнёрстве с Союзом профессиональных футболистов (SJPF) и Национальной ассоциацией футбольных тренеров (ANTF), прошла в Лиссабоне.

Футболист прокомментировал:

Я горжусь тем, что получил этот трофей. Воспринимаю его как начало пути. Спасибо FPF за эту награду, это был долгий путь упорной работы. Когда мне было 18 лет, я мечтал о своём первом матче за сборную. Я дошёл до 25, 50, почему бы не дойти до 100? Круглое число, три цифры, а потом я начал думать о 150, 200, и это прекрасное чувство.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Беллингем — лучший игрок Ла Лиги сезона 2023/24 по версии Marca
11 ноября
«Кайрат» в четвертый раз стал чемпионом Казахстана по футболу
10 ноября
ОфициальноСтал известен лучший тренер октября в Английской Премьер-Лиге
08 ноября
ОфициальноАПЛ назвала лучшего игрока по итогам октября
08 ноября
ОфициальноКордоба — автор лучшего гола РПЛ в октябре
08 ноября
ОфициальноБарко — лучший футболист «Спартака» по итогам октября
08 ноября
Сортировать
Все комментарии
амурец
амурец ответ shur (раскрыть)
сегодня в 00:27
Да угадал, первый Эйсебио
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 20:00
Впервые слышу о такой награде. Ну да ладно.
shur
shur ответ амурец (раскрыть)
вчера в 17:14
...Я угадал? ...шёл 1966 год вот тогда то будучи пацаном Я и узнал
об этом человеке...!!! Эузе́биу да Си́лва Ферре́йра - Эйсебио!!! Сказачное имя, а как играл и как бил по воротам!!!
HE ЭгО иСТ
HE ЭгО иСТ
вчера в 15:46
Ты был отличным пОслом на ЧМ и ЧЕ.. Ура!.. 🤭🤣
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:54
Правильное решение,достойный человек.
p54pypwe7hy7
p54pypwe7hy7
вчера в 14:50
Криштиану Роналду — легенда мирового футбола! Его невероятные голы и потрясающие пасы восхищают миллионы болельщиков по всему миру. Он продолжает доказывать, что нет предела человеческим возможностям и таланту.
амурец
амурец
вчера в 14:46
Роналду молодец второй футболист Португалии
mbe4kj4kuka7
mbe4kj4kuka7
вчера в 14:41
Заслуженный деятель Португалии, так и должно быть
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:32
Ну вот пришло уже то время, Рон, когда начали вручать "юбилейные" награды...)
112910415
112910415
вчера в 14:07
слава ему, ура
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 13:48
готовы любую награду вручить, лишь бы свалил уже наконец
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 13:48, ред.
Когда не получаешь никаких наград долгое время - пора их придумать!
И второе - кто пишет ему речь? Видимо - никто.
"Воспринимаю его как начало пути" и тут же "...это был долгий путь...".
Так начало пути или всё же конец?..
drug01
drug01
вчера в 13:47
Вероятно у него это не последний трофей!!!
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:45
Если по честному то пора бы уже заканчивать со сборной...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 