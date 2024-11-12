Роналду получил награду от Португальской федерации футбола

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду был отмечен наградой Quinas de Platinum в понедельник на гала-концерте Quinas de Ouro за то, что он был послом выдающихся достижений Португалии и провёл более 200 матчей за сборную страны.
Церемония, организованная Португальской федерацией футбола (FPF) в партнёрстве с Союзом профессиональных футболистов (SJPF) и Национальной ассоциацией футбольных тренеров (ANTF), прошла в Лиссабоне.
Футболист прокомментировал:
Я горжусь тем, что получил этот трофей. Воспринимаю его как начало пути. Спасибо FPF за эту награду, это был долгий путь упорной работы. Когда мне было 18 лет, я мечтал о своём первом матче за сборную. Я дошёл до 25, 50, почему бы не дойти до 100? Круглое число, три цифры, а потом я начал думать о 150, 200, и это прекрасное чувство.
об этом человеке...!!! Эузе́биу да Си́лва Ферре́йра - Эйсебио!!! Сказачное имя, а как играл и как бил по воротам!!!
об этом человеке...!!! Эузе́биу да Си́лва Ферре́йра - Эйсебио!!! Сказачное имя, а как играл и как бил по воротам!!!
И второе - кто пишет ему речь? Видимо - никто.
"Воспринимаю его как начало пути" и тут же "...это был долгий путь...".
Так начало пути или всё же конец?..
И второе - кто пишет ему речь? Видимо - никто.
"Воспринимаю его как начало пути" и тут же "...это был долгий путь...".
Так начало пути или всё же конец?..