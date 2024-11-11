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Беллингем — лучший игрок Ла Лиги сезона 2023/24 по версии Marca

вчера, 22:23

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем признан лучшим футболистом Ла Лиги сезона 2023/24 по версии Marca.

В прошлом чемпионате хавбек провел 28 матчей в Примере, забил 19 голов и отдал 6 голевых передач.

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Все комментарии
shur
shur ответ R. Carlos (раскрыть)
сегодня в 10:29
...а тут,на ветке,в основном фигурируют "фанаты Реала" с каталонским привкусом!!!
112910415
112910415
сегодня в 07:47
узнав об этом, другой взволнованный спортсмен начнёт сам проситься поближе к Роналду !
R. Carlos
R. Carlos ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 07:21
А при чем тут ЧЕ
Где он тут в новости фигурирует ?
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 05:57
Даже мадридская марка не стала из Винисиуса лучшего делать....
Alex_67
Alex_67
сегодня в 03:06
Статистика у него просто отличная, потому и признали лучшим игроком.
YNWA
YNWA
сегодня в 01:29
Англичанин!
Randomjkee
Randomjkee
сегодня в 00:07
Первая часть сезона у него была выдающаяся
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 23:49, ред.
Винисиус, как Рибери пал жертвой своих амбиций, обещали ЗМ, но обещать не значит жениться!!!
HE ЭгО иСТ
HE ЭгО иСТ
вчера в 23:44
Мбаппе : Поехали в Швецию. На вечеринку.. 🤭
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:33
Тот сезон провел отлично - заслужил !
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:20
А как же борец с рассизмом?
Sкрудж
Sкрудж
вчера в 23:16, ред.
Всё по делу в ЛА Лиге был лучшим , стали чемпионами , старт мегакрутой . Винисиус тянул ЛЧ , а чемпионат Джуда заслужено. Только что так поздно ? Треть следуещего чемпионата прошло.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 23:08, ред.
Старт у Беллингема был хороший, вторая часть не такая яркая. И в текущем сезоне пока тоже не очень, поглядим, как будет дальше.

Р.S. Винисиус негодует!)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:59
В первой половине сезона был хорош!!
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 22:59, ред.
Где-то в лазарете смеётся Ямаль! Ведь по трофеям людей судят, Ямаль Чемпион Европы, и не теряется в важных матчах!!
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