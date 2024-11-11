Беллингем — лучший игрок Ла Лиги сезона 2023/24 по версии Marca

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем признан лучшим футболистом Ла Лиги сезона 2023/24 по версии Marca.
В прошлом чемпионате хавбек провел 28 матчей в Примере, забил 19 голов и отдал 6 голевых передач.
Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем признан лучшим футболистом Ла Лиги сезона 2023/24 по версии Marca.
В прошлом чемпионате хавбек провел 28 матчей в Примере, забил 19 голов и отдал 6 голевых передач.
Где он тут в новости фигурирует ?
Где он тут в новости фигурирует ?
Р.S. Винисиус негодует!)
Р.S. Винисиус негодует!)