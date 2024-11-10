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«Кайрат» в четвертый раз стал чемпионом Казахстана по футболу

вчера, 14:31

«Кайрат» из Алма‑Аты выиграл чемпионат Казахстана по футболу в сезоне‑2024.

Во встрече заключительного тура «Кайрат» в гостевом матче обыграл «Атырау» со счетом 1:0.

«Кайрат» набрал 47 очков и опередил ближайшего преследователя — «Астану» — на один балл. Астанинцы в последнем туре также одержали победу, разгромив дома «Жетысу» — 5:0.

Тройку лучших команд чемпионата Казахстана замкнул «Актобе» (43 очка).

«Кайрат» стал чемпионом Казахстана четвертый раз в своей истории, ранее команда выигрывала национальное первенство в 1992, 2004 и 2020 годах.

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Кайрат
Источник: sports.kz
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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ xxpc3k7ntj5v (раскрыть)
вчера в 16:18
Спасибо большое! Обычно хоть таблицу смотрел! А тут чего то запустил!
112910415
112910415
вчера в 16:04
финишная интрига-то мощная была !
stanichnik
stanichnik
вчера в 15:04
Мои поздравления болельщикам алма-атинского клуба. Интересно, а Кержакова как-то отметят за работу в клубе?
xxpc3k7ntj5v
xxpc3k7ntj5v ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 14:46
Астана в предпоследнем туре практически отдала чемпионство Кайрату, проиграв на выезде Тоболу. Если бы она сыграла там вничью, то была бы вишенка на торте в виде золотого матча Кайрат-Астана. К слову в истории чемпионатов Казахстана такие матчи были трижды. Однако задача Кайрата в последнем туре тоже была не из лёгких - обыграть на выезде Атырау, до этого уступивший на своём поле лишь один раз за весь турнир. И Кайрат её выполнил, правда, после удаления у хозяев и забитого пенальти во втором тайме. Тем не менее подробности забудутся, а чемпионство останется, с чем я Кайрат и поздравляю!
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:43
На "багаже" Саши Кержакова с трудом , но "затащили" всё же чемпионство...)))
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:34
Мои поздравления! я чё то и не следил за Казахстаном в этом сезоне!
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