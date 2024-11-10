«Кайрат» в четвертый раз стал чемпионом Казахстана по футболу

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вчера, 14:31

«Кайрат» из Алма‑Аты выиграл чемпионат Казахстана по футболу в сезоне‑2024.

Во встрече заключительного тура «Кайрат» в гостевом матче обыграл «Атырау» со счетом 1:0.

«Кайрат» набрал 47 очков и опередил ближайшего преследователя — «Астану» — на один балл. Астанинцы в последнем туре также одержали победу, разгромив дома «Жетысу» — 5:0.

Тройку лучших команд чемпионата Казахстана замкнул «Актобе» (43 очка).

«Кайрат» стал чемпионом Казахстана четвертый раз в своей истории, ранее команда выигрывала национальное первенство в 1992, 2004 и 2020 годах.