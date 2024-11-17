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Германия забила 7 голов в ворота Боснии и Герцеговины

сегодня, 00:38
ГерманияЛоготип футбольный клуб Германия7 : 0Логотип футбольный клуб Босния и ГерцеговинаБосния и ГерцеговинаМатч завершен

Сборная Германии разгромила команду Боснии и Герцеговины в 5-м туре Лиги наций (7:0).

Голами отличились: Джамал Мусиала (2'), Тим Кляйндист (23' и 79'), Кай Хаверц (37'), Флориан Вирц (50' и 57') и Лерой Сане (66').

Германия лидирует в группе 3 Лиги A (13 очков), она сыграет в 1/4 финала турнира. Босния и Герцеговина замыкает таблицу (1 пункт).

В другой встрече сборные Турции и Уэльса сыграли вничью.

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт nfsbih.ba
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Все комментарии
Scorp689
Scorp689
сегодня в 08:04
Встречались фаворит и аутсайдер, всё закономерно...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:56
Обычное немецкое кино 18+...
ABir
ABir
сегодня в 07:10
Узнаю старый добрый «немецкий автопром»
vgy85dd4pxu7
vgy85dd4pxu7
сегодня в 07:02
Проехались немецкой машиной по Герцеговине
112910415
112910415
сегодня в 06:01
разобрали на молекулы )
stanichnik
stanichnik
сегодня в 04:46
Вполне ожидаемая победа, но не настолко разгромная.
Capral
Capral ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 02:01, ред.
А разве, им, кого-то и когдато было жалко?
Как говорила моя бабушка, Светлая ей Память: "Они есть они"...
Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:46
и не жалко им было?
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 01:43
Кино и немцы...)))
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:07
А наши всё равно круче...)
Futurista
Futurista
сегодня в 00:55
Немецкое кино)...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:49
Полнейший разгром . Без комментариев.
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