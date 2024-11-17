Германия забила 7 голов в ворота Боснии и Герцеговины

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сегодня, 00:38

Сборная Германии разгромила команду Боснии и Герцеговины в 5-м туре Лиги наций (7:0).

Голами отличились: Джамал Мусиала (2'), Тим Кляйндист (23' и 79'), Кай Хаверц (37'), Флориан Вирц (50' и 57') и Лерой Сане (66').

Германия лидирует в группе 3 Лиги A (13 очков), она сыграет в 1/4 финала турнира. Босния и Герцеговина замыкает таблицу (1 пункт).

В другой встрече сборные Турции и Уэльса сыграли вничью.