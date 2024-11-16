«Нефтехимик» избежал поражения в матче с тульским «Арсеналом»

«Нефтехимик» и тульский «Арсенал» сыграли вничью в 19-м туре Первой лиги (2:2).
Автогол Саида Алиева вывел гостей вперед на 21-й минуте. Рашид Магомедов на 56-й сравнял счет. Малик Одейинка вернул «Арсеналу» преимущество на 69-й, а на 85-й Магомедов оформил дубль.
После этой игры «Нефтехимик» идет на 11-м месте (23 пункта), «Арсенал» занимает 4-ю строчку (30 очков).
В другой встрече «Балтика» переиграла КАМАЗ.
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!
Именно из-за превышения этого лимита в 1986 году московским динамовцам не было добавлено одно очко в турнирной таблице, а для киевлян разрешалось увеличить этот лимит и к финишу команды пришли с равным количеством очков и назначили золотой матч, который выиграли киевляне 2:1.
Именно из-за превышения этого лимита в 1986 году московским динамовцам не было добавлено одно очко в турнирной таблице, а для киевлян разрешалось увеличить этот лимит и к финишу команды пришли с равным количеством очков и назначили золотой матч, который выиграли киевляне 2:1.