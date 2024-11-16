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«Нефтехимик» избежал поражения в матче с тульским «Арсеналом»

вчера, 19:58
НефтехимикЛоготип футбольный клуб Нефтехимик (Нижнекамск)2 : 2Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

«Нефтехимик» и тульский «Арсенал» сыграли вничью в 19-м туре Первой лиги (2:2).

Автогол Саида Алиева вывел гостей вперед на 21-й минуте. Рашид Магомедов на 56-й сравнял счет. Малик Одейинка вернул «Арсеналу» преимущество на 69-й, а на 85-й Магомедов оформил дубль.

После этой игры «Нефтехимик» идет на 11-м месте (23 пункта), «Арсенал» занимает 4-ю строчку (30 очков).

В другой встрече «Балтика» переиграла КАМАЗ.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
stanichnik
stanichnik ответ minai (раскрыть)
вчера в 23:35
Доброго Здоровья, minai!
Именно из-за превышения этого лимита в 1986 году московским динамовцам не было добавлено одно очко в турнирной таблице, а для киевлян разрешалось увеличить этот лимит и к финишу команды пришли с равным количеством очков и назначили золотой матч, который выиграли киевляне 2:1.
minai
minai ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 22:44
Был лимит на ничьи, если не ошибаюсь, в кол-ве 10 шт.
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:19
До перерыва в Первой лиге осталось сыграть два тура, а это значит, что футбольный клуб Арсенал, вопреки своему названию, будет считаться самым миролюбивым клубом первой половины чемпионата. И хоть он по-прежнему остаётся в числе претендентов на выход в РПЛ по итогам этого сезона, потеря очков от ничейных результатов на этой стадии может негативно сказаться на финише. Ведь это только в советское время, когда за победу начисляли два очка, считался чемпионский график, "победа-дома, ничья-в гостях", сейчас так работает не всегда.
Болейте за своих, а не против чужих!
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:52
Два раза отыгрывались! Молодцы!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:24
Неплохо ,сгоняли ничейку и разошлись.
Гость
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