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«Урал» переиграл «Енисей», в матче 7 голов

вчера, 17:55
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)4 : 3Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)ЕнисейМатч завершен

«Урал» выиграл у «Енисея» в 19-м туре Первой лиги (4:3).

Андрей Мазурин вывел гостей вперед на 10-й минуте, на 12-й счет сравнял Мингиян Бевеев. Даниел Мишкич обеспечил хозяевам поля преимущество на 21-й, Александр Ломакин на 40-й вернул равенство на табло. На 61-й Мазурин мог оформить дубль, но не реализовал пенальти. На 70-й свой второй мяч в этой встрече забил Ломакин. На 72-й и 75-й отметился Мартин Секулич.

После этой игры «Урал» идет на 3-м месте (33 очка), «Енисей» расположился на 11-й позиции (23 пункта).

В другой встрече «Ротор» переиграл «Аланию».

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 21:10
Уралу нужны победы !
a6anpkw7dt67
a6anpkw7dt67
вчера в 19:54
Уралу победы нужны как воздух. Урал с победой!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:08
Результативный получился матч !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:07
Две речные команды выдали супер матч...
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:50
Весёлая игра получилась много погорело кто Тм поставил
lotsman
lotsman
вчера в 18:44
Хороший матч, голевой. Болельщики любят когда много голов.
матос
матос
вчера в 18:42
с победой Уралмаш ;-)
drug01
drug01
вчера в 18:16
Вот так Урал!!! Так играть дальше!
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