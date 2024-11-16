«Урал» переиграл «Енисей», в матче 7 голов

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вчера, 17:55

«Урал» выиграл у «Енисея» в 19-м туре Первой лиги (4:3).

Андрей Мазурин вывел гостей вперед на 10-й минуте, на 12-й счет сравнял Мингиян Бевеев. Даниел Мишкич обеспечил хозяевам поля преимущество на 21-й, Александр Ломакин на 40-й вернул равенство на табло. На 61-й Мазурин мог оформить дубль, но не реализовал пенальти. На 70-й свой второй мяч в этой встрече забил Ломакин. На 72-й и 75-й отметился Мартин Секулич.

После этой игры «Урал» идет на 3-м месте (33 очка), «Енисей» расположился на 11-й позиции (23 пункта).

В другой встрече «Ротор» переиграл «Аланию».