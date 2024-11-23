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ПСЖ разгромил «Тулузу» в матче Лиги 1

сегодня, 00:56
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)3 : 0Логотип футбольный клуб ТулузаТулузаМатч завершен

ПСЖ крупно переиграл «Тулузу» в 12-м туре Лиги 1 (3:0).

Жоау Невеш забил на 35-й минуте, Лукас Беральдо отличился на 84-й, а на 90+1-й отметился Витинья.

ПСЖ лидирует в чемпионате (32 балла), «Тулуза» идет на 10-м месте (15 пунктов).

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Все комментарии
9n7qf92phtq4
9n7qf92phtq4
сегодня в 07:44
С Тулузами-то они суперклуб, а против суперклубов сами Тулуза
Alex_67
Alex_67
сегодня в 07:38
Кстати, Бавария выиграла у Аугсбурга 3-0
A.S.A
A.S.A
сегодня в 07:34
Не особо люблю смотреть матчи Лиги1, но так соскучился по клубному футболу, что решил глянуть и скажу так, скучнейший матч но при этом держал в напряжени, т.к счет был скользкий, а у парижан небыло 100% моментов в атаке, а вот у Тулузы моменты появлялись, с помощью игроков парижа) вот и смотрел, оступятся или нет ну и на Мотю глянул, кстати, молодец, работы было не много, но пару моментов потащил! Надеюсь чаще будет играть в основе
Брулин
Брулин
сегодня в 07:02
Хотите увидеть невероятное смотрите РПЛ! Примерно такая была цитата.(Энрике о 3:0 с «Тулузой»: «ПСЖ» не блистал. Хотите увидеть невероятное – вам нужно в «Цирк Дю Солей»)
112910415
112910415
сегодня в 06:54
качественно сопротивлялась Тулуза !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:11
Просто крупный счет, причём Тулуза играла достоино...
stanichnik
stanichnik
сегодня в 06:08
Отличный ход набрал ПСЖ, ноль поражений и в средшем три гола за игру.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 06:01
Сафонов - сухой матч - с парой серьёзных спасений...
Alex_67
Alex_67
сегодня в 05:27
А с Баварией так получится?
ABir
ABir
сегодня в 02:14
У ПСЖ во Франции нет конкурентов
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
сегодня в 01:36
Уверенная и достаточно лёгкая победа, хотя Тулуза играла достойно, долго время было некоторое напряжение, когда счёт был 1:0.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 01:14
У Тулузы шансы были, но под конец силёнок и концентрации не хватило...
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