ПСЖ разгромил «Тулузу» в матче Лиги 1

ПСЖ крупно переиграл «Тулузу» в 12-м туре Лиги 1 (3:0).
Жоау Невеш забил на 35-й минуте, Лукас Беральдо отличился на 84-й, а на 90+1-й отметился Витинья.
ПСЖ лидирует в чемпионате (32 балла), «Тулуза» идет на 10-м месте (15 пунктов).
|Пари Сен-Жермен3 : 0Тулуза
|Матч завершен
ПСЖ крупно переиграл «Тулузу» в 12-м туре Лиги 1 (3:0).
Жоау Невеш забил на 35-й минуте, Лукас Беральдо отличился на 84-й, а на 90+1-й отметился Витинья.
ПСЖ лидирует в чемпионате (32 балла), «Тулуза» идет на 10-м месте (15 пунктов).