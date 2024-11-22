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«Сочи» переиграл «Уфу» в результативном матче

вчера, 18:57
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи5 : 2Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

«Сочи» крупно переиграл «Уфу» в 20-м туре Первой лиги (5:2).

Руслан Магаль вывел хозяев поля вперед на 9-й минуте, Денис Кутин на 16-й сравнял счет. Кирилл Кравцов вернул южанам преимущество на 54-й, Павел Мелёшин отличился на 69-й. Владислав Ложкин на 81-й сократил разрыв в счете, на 87-й дубль оформил Мелёшин, а на 89-й отличился Кравцов.

После этой игры «Сочи» идет на 3-м месте (34 балла), «Уфа» находится на 14-й строчке (20 баллов).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:25
Не пора ли Харлачеву на выход? Видно что не справляется.
shlomo2
shlomo2
вчера в 20:44
Уфа играла сама на себя непохоже ... непонятно почему посыпались.
drug01
drug01
вчера в 19:36
Пожелаем Сочи не сбавлять темп и двигаться дальше только вверх
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:28, ред.
Кто бы мог подумать, что после первого тайма, особенно второй его половины, будет забито ещё пять мячей. И всё же зрители снова, как и в первом круге, в противостоянии этих команд увидели семь забитых мячей с той лишь разницей, что в этот раз хозяева забили в ворота гостей пять, а не три и в роли хозяев в этот раз были футболисты Сочи. С чем и поздравляю болельщиков южан.
Болейте за своих, а не против чужих!
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:25
Судя по счёту - Сочи , ну очень хочет вернутся РПЛ...)
z7dx2b9wzyzg
z7dx2b9wzyzg
вчера в 19:22
Сочи с красивой победой, скорее возвращайтесь в РПЛ.
Гость
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