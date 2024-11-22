«Сочи» переиграл «Уфу» в результативном матче

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вчера, 18:57

«Сочи» крупно переиграл «Уфу» в 20-м туре Первой лиги (5:2).

Руслан Магаль вывел хозяев поля вперед на 9-й минуте, Денис Кутин на 16-й сравнял счет. Кирилл Кравцов вернул южанам преимущество на 54-й, Павел Мелёшин отличился на 69-й. Владислав Ложкин на 81-й сократил разрыв в счете, на 87-й дубль оформил Мелёшин, а на 89-й отличился Кравцов.

После этой игры «Сочи» идет на 3-м месте (34 балла), «Уфа» находится на 14-й строчке (20 баллов).