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Гол Головина помог «Монако» обыграть «Брест»

вчера, 23:00
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако3 : 2Логотип футбольный клуб БрестБрестМатч завершен

«Монако» переиграл «Брест» в 12-м туре Лиги 1 (3:2).

Манье Аклиуше вывел хозяев вперед на 5-й минуте, Александр Головин удвоил преимущество команды на 24-й. Абдалла Сима отыграл один из мячей на 50-й. На 90+1-й Аклиуше оформил дубль. У гостей на 90+6-й отметился Людовик Ажорке.

После этой игры «Монако» идет на 2-м месте (26 очков), «Брест» расположился на 12-й строчке (13 пунктов).

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:10
Головин - это голова ! )
wm53339xubc9
wm53339xubc9
сегодня в 06:53
Не зря он там зарплату получает
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:52, ред.
Так мало в отчизне нашей лиц, которых можно уважать..., и за которых можно гордиться.
Головин Саша - то прекрасное исключение, которое помогает не утратить Веру во что то наше (исконно Русское) Светлое и Чистое.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:30
Брест проиграл достойно... Теперь все силы на подготовку к матчу с Барселоной в Лиге чемпионов, где Брест выглядит очень прилично. Кстати, французы будут готовиться на день дольше... А Саня Головин просто молодец!!!
zwhps5byn74j
zwhps5byn74j
сегодня в 00:24
Стоит поздравить Головина с тем, что помог команде.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ drug01 (раскрыть)
сегодня в 00:17
Какой именно Мяч? Золотой?
drug01
drug01
сегодня в 00:14
Молодец Саня! Пора вручать Мяч!!!
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:53
Погоня за лидером продолжается, посмотрим чем теперь ответит ПСЖ.
ssspartak
ssspartak ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 23:25
Да, но всё же нет. Я думаю имелось ввиду то, что у монако до этой игры 2 поражения подряд и домашние 0:0 с Лилем и это очко было добыто 18 октября. Поэтому сегодняшние 3 как бы со скрипом...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ ssspartak (раскрыть)
вчера в 23:19
Не особо со скрипом - оба раза пропустили имея преимущество в два гола.
ssspartak
ssspartak ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 23:15, ред.
Давайте будем последовательны, объективны и трезвы. С кем играл Монако? С Брестом. Брест сейчас идет в ЛЧ на 4 месте из 36 команд. А потенциально (по очкам) на 2 месте. Да, в чемпе франции они середняки... но тут результат главнее. Насчет скрипа очков тоже согласен, в прошлой игре с анже зря слили монегаски
Scorp689
Scorp689
вчера в 23:07
Монако очки со скрипом набирает...
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