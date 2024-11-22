Гол Головина помог «Монако» обыграть «Брест»

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вчера, 23:00

«Монако» переиграл «Брест» в 12-м туре Лиги 1 (3:2).

Манье Аклиуше вывел хозяев вперед на 5-й минуте, Александр Головин удвоил преимущество команды на 24-й. Абдалла Сима отыграл один из мячей на 50-й. На 90+1-й Аклиуше оформил дубль. У гостей на 90+6-й отметился Людовик Ажорке.

После этой игры «Монако» идет на 2-м месте (26 очков), «Брест» расположился на 12-й строчке (13 пунктов).