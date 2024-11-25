Бердыев может вернуться в «Динамо» Мх

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов допустил возвращение 72-летнего специалиста Курбана Бердыева в дагестанский клуб.
Когда Бердыев уходил, то ему было предложено, что в случае чего он всегда может вернуться на должность советника президента. Мы его всегда будем ждать, работать нам всегда с ним было приятно. Он большой вклад делал в детский футбол. Работать с таким специалистом всегда почётно.
Ранее сообщалось, что Бердыев покинул «Туран».
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рычаги давайте !