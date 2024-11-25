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Бердыев может вернуться в «Динамо» Мх

25 ноября 2024, 10:01

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов допустил возвращение 72-летнего специалиста Курбана Бердыева в дагестанский клуб.

Когда Бердыев уходил, то ему было предложено, что в случае чего он всегда может вернуться на должность советника президента. Мы его всегда будем ждать, работать нам всегда с ним было приятно. Он большой вклад делал в детский футбол. Работать с таким специалистом всегда почётно.

Ранее сообщалось, что Бердыев покинул «Туран».

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Все комментарии
gorets004
gorets004
25 ноября в 18:33
Тандем ГМГ и КББ это не может не дать результат.
112910415
112910415
25 ноября в 11:56
советником ему не интересно !
рычаги давайте !
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
25 ноября в 10:47
Бердыев - второй Гаджиев. Пройденный этап для всех клубов. Пора забыть о нём.
drug01
drug01
25 ноября в 10:30
Пожалуй он подойдет этому клубу....
shlomo
shlomo
25 ноября в 10:04
Что то в последнее время Курбан мечется из клуба в клуб....
Гость
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