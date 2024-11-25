Бердыев может вернуться в «Динамо» Мх

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» допустил возвращение 72-летнего специалиста в дагестанский клуб.

Когда Бердыев уходил, то ему было предложено, что в случае чего он всегда может вернуться на должность советника президента. Мы его всегда будем ждать, работать нам всегда с ним было приятно. Он большой вклад делал в детский футбол. Работать с таким специалистом всегда почётно.