«Лестер» уволил Купера после 5 матчей без побед

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вчера, 19:20

«Лестер» объявил об увольнении главного тренера , назначенного в июне вместо . Соглашение было рассчитано на три сезона.

«Лестер» не побеждает уже месяц. В последних пяти играх у команды четыре поражения и одна ничья.