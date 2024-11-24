«Лестер» уволил Купера после 5 матчей без побед

«Лестер» объявил об увольнении главного тренера Стива Купера, назначенного в июне вместо Энцо Марески. Соглашение было рассчитано на три сезона.
«Лестер» не побеждает уже месяц. В последних пяти играх у команды четыре поражения и одна ничья.
В АПЛ «лисы» идут на 16-й строчке, набрав 10 очков в 12 турах.
Вообще нужно было увольнять Купера 2 недели назад,перед паузой на международные матчи, тогда бы у нового тренера было бы время поработать с командой, а сейчас будет очень сложно т.к календарь будет плотный .... интересно, ктого лисы назначат тренером?! Может доверятся Поттеру?!
Вообще нужно было увольнять Купера 2 недели назад,перед паузой на международные матчи, тогда бы у нового тренера было бы время поработать с командой, а сейчас будет очень сложно т.к календарь будет плотный .... интересно, ктого лисы назначат тренером?! Может доверятся Поттеру?!