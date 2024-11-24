Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

«Лестер» уволил Купера после 5 матчей без побед

вчера, 19:20

«Лестер» объявил об увольнении главного тренера Стива Купера, назначенного в июне вместо Энцо Марески. Соглашение было рассчитано на три сезона.

«Лестер» не побеждает уже месяц. В последних пяти играх у команды четыре поражения и одна ничья.

В АПЛ «лисы» идут на 16-й строчке, набрав 10 очков в 12 турах.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Официально«Интер Майами» объявил об уходе Херардо Мартино с поста тренера команды
22 ноября
ОфициальноИтальянский специалист пополнил тренерский штаб «Пари НН»
22 ноября
ОфициальноИлариу покинул тренерский штаб «Челси»
22 ноября
ОфициальноПрезидент Австрийского футбольного союза ушёл в отставку
21 ноября
ОфициальноГлава медицинского департамента ЦСКА возглавил медико-экспертный Совет РПЛ
21 ноября
Клуб Месси остался без тренера. «Интер Майами» в сложном положении, спонсорам нужны титулы
21 ноябряВадим Багров в блоге Футбол - это больКомментарии13
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:56
не вынесла душа лисицы ...
youtomee
youtomee
вчера в 19:46
Тен Хаг, настало твое время
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:28
Мудрое решение и как по мне его изначальное назначение уже тогда было ошибочным, т к еще в Ноттингем при Купер играл непонятно во что...
Вообще нужно было увольнять Купера 2 недели назад,перед паузой на международные матчи, тогда бы у нового тренера было бы время поработать с командой, а сейчас будет очень сложно т.к календарь будет плотный .... интересно, ктого лисы назначат тренером?! Может доверятся Поттеру?!
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:21
Решение по увольнению абсолютно обоснованное...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 