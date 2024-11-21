Президент Австрийского футбольного союза ушёл в отставку

Клаус Миттердорфер объявил об уходе с должности президента Австрийского футбольного союза (ÖFB).

Я принял решение немедленно покинуть пост президента ÖFB.

Учитывая сложившиеся обстоятельства, моей первоочередной задачей было обеспечить ясность и спокойствие в ÖFB в кратчайшие сроки в виде нового штатного руководства, обладающего хорошими управленческими качествами и способного решить задачу быстрого дальнейшего развития с помощью большого опыта и знаний. К сожалению, большинство в Президиуме, поддерживающее этот процесс, в последние дни уменьшилось.

Я всегда старался видеть общую картину, действовать конструктивно в интересах футбола и оказывать объединяющее воздействие в соответствии с моими ценностями. Мне не удалось (или уже не удаётся) сделать последнее, и поэтому пришло время подвести итоги. Я всегда подчёркивал, что не прогнусь, и я остаюсь при своём мнении. Личная клевета и обвинения последних недель, как на глазах, так и за кулисами, стали тяжёлым бременем не только для моей семьи и меня в моей добровольной роли, но и для ÖFB в целом.

Я надеюсь, что удалось оставить после себя что-то, что будет укреплять австрийский футбол, внесёт позитивные изменения и будет способствовать его развитию.