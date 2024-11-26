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«Ньюкасл» дома проиграл «Вест Хэму»

сегодня, 01:00
Ньюкасл ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)0 : 2Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест ХэмМатч завершен

«Ньюкасл» потерпел домашнее поражение от «Вест Хэма» (0:2) в матче 12-го тура АПЛ.

На 10-й минуте Томаш Соучек открыл счёт в матче, а на 53-й минуте Аарон Ван-Биссака удвоил преимущество гостей.

«Ньюкасл» идёт на 10-м месте (18 очков), «Вест Хэм» занимает 14-е место (15 очков).

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:33
Что то разладилась игра Ньюкасл.
SHEARER
SHEARER
сегодня в 08:57
Полный пипец!
qxuj6cz7n4fz
qxuj6cz7n4fz
сегодня в 07:58
Домашнее поражение "Ньюкасла" от "Вест Хэма" стало неожиданностью для многих болельщиков. Команда Эдди Хау выглядела уверенно в последних матчах, но сегодня не смогла найти свои лучшие козыри против соперника. Голы Соучека и Ван-Биссаки оказались решающими, и несмотря на попытки "сорок" переломить ход игры, "молотобойцы" сумели удержать своё преимущество до конца матча.

Этот результат может стать поводом для анализа и работы над ошибками со стороны тренерского штаба "Ньюкасла". Тем не менее, команда всё ещё находится в верхней части таблицы, и у неё есть время, чтобы вернуться на победную дорожку. Болельщики надеются, что следующий матч принесёт более позитивные результаты.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 06:10
Не такого футбола хотели саудиты... Ньюкасл пока середняк
vajjh7z8bqmq
vajjh7z8bqmq
сегодня в 05:14
Прибили молотобойцы своими кувалдами сорок прямо в сорочьем гнезде
Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:46
С Рамосом будет ещё хуже..
Гость
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