«Реал» в гостях разгромил «Леганес», Мбаппе и Беллингем отметились голами

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вчера, 22:21

«Леганес» проиграл «Реалу» (0:3) в матче 14-го тура Ла Лиги.

Первый гол в игре на 43-й минуте забил нападающий «Реала» Килиан Мбаппе. На 66-й минуте Федерико Вальверде удвоил преимущество «сливочных». На 86-й минуте Джуд Беллингем отправил третий мяч в ворота «Леганеса».

«Леганес» идёт на 14-м месте (14 очков), «Реал» занимает 2-е место (30 очков).