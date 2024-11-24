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«Реал» в гостях разгромил «Леганес», Мбаппе и Беллингем отметились голами

вчера, 22:21
ЛеганесЛоготип футбольный клуб Леганес0 : 3Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Леганес» проиграл «Реалу» (0:3) в матче 14-го тура Ла Лиги.

Первый гол в игре на 43-й минуте забил нападающий «Реала» Килиан Мбаппе. На 66-й минуте Федерико Вальверде удвоил преимущество «сливочных». На 86-й минуте Джуд Беллингем отправил третий мяч в ворота «Леганеса».

«Леганес» идёт на 14-м месте (14 очков), «Реал» занимает 2-е место (30 очков).

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 04:52
Ну, что интрига в Испании потихоньку возвращается...
112910415
112910415
сегодня в 04:33
простая, но полезная победа
амурец
амурец
сегодня в 02:14
Реал с победой
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 00:23
А вот и Мбаппе, он опасен по прежнему...
ABir
ABir
вчера в 23:35
Более сильный клуб взял свои запланированные три очка, Реал подобрался к Барселоне на расстояние одной ошибки, при этом сам похоже больше ошибок делать не собирается.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:22, ред.
Соперник сёдня, канеш.. - не показатель выхода из летаргического сна сливочных, но ... 3 очка в копилку и у Барселоне опять гандикап практически нулевой.

P.S. Анчелотти должен разъяснить своим мега - неграм (Вини/Мбаппе), что они плывут в одной лодке..., поэтому грести надо в одну сторону, как к примеру, сегодня.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:17
С победой лучший клуб в истории футбола и всех болельщиков!!! В конце начали валять дурака. А так, матч хорошо прошёл. Соперник вообще не сильный, даже середняком трудно назвать. Молодец, Винисиус, что отдал голевую на Мбаппе. Вальверде опять разрядил пушку. Беллингэм хорошо подкараулил момент и забил. Всё таки, ему комфортнее играть ближе к атаке, чем к обороне. Куртуа с возвращением и сухарем. Молодые защитники тоже хорошо отыграли. Надо их подтягивать понемножку. Теперь в Лиге Чемпионов надо постараться исправить ситуацию. Успехов и больших побед мадридскому Реалу!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:12
Иного исхода я даже и не ожидал. ☝️👍
Incredulous
Incredulous
вчера в 23:07
Лёгкая получилась победа для Реала. Хотя некоторые проблемы сливочных были видны даже в таком простом матче. Одна из которых это хромающая реализация моментов у Мбаппе, в которой из трёх ударов по воротам, в двух из них француз бьёт прямо во вратаря. Ну и уже порядком поднадоевшие капризы и постоянные возмущения Винисиуса. Да, согласен, что нарушают на нём много, и часто бывает, что арбитр некоторые явные нарушения игнорирует, да обидно, но это не повод давать волю эмоциям. Пора как-то уже учиться держать себя в руках. Ну а в остальном отыграли хорошо. Молодой защитник Асенсио пока неплохо смотрится, но справедливости ради стоит отметить, что и матчи в которых он играл были против слабых соперников, которые практически не угрожали воротам Реала. Интересно будет посмотреть на него в матчах с более сильными соперниками. Беллингем понемногу возвращается в свою хорошую форму. Вальверде как всегда готов бегать хоть три тайма. Но это всё со слабым соперником. Настоящая проверка на прочность будет в матче с Ливерпулем, и в декабрьских играх, где у Реала график плотнее не куда, ещё и большинство игр на выезде.
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:56
Теперь надо реабилитироваться в Лиге чемпионов за проигрыш Милану... Посмотрим, как у Реала это получится. Да, у Анчелотти очень сложная задача - нужно, с пользой для команды, разместить всех звёзд на футбольном поле. Желаю Папе Карло, чтобы у него и у Реала всё получилось!!!
Scorp689
Scorp689
вчера в 22:54
Папе Карло пора навести порядок в клубе...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:40
Пора сливкам отделяться от обрата)))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:31
Почувствовал запах крови после потери "Барселоной" двух очков.
shur
shur
вчера в 22:27
...вот если бы Мбаппе промахнулся было бы о чём поболтать, а так всё ровно, как положено,с победой!!!
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