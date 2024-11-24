«Наполи» минимально обыграл «Рому» в матче Серии А

«Наполи» минимально обыграл «Рому» в матче 13-го тура Серии А (1:0).
Единственный гол в матче был забит на 54-й минуте нападающим «Наполи» Ромелу Лукаку.
«Наполи» идёт на 1-м месте (29 очков), «Рома» занимает 12-е место (13 очков).
«Наполи» минимально обыграл «Рому» в матче 13-го тура Серии А (1:0).
Единственный гол в матче был забит на 54-й минуте нападающим «Наполи» Ромелу Лукаку.
«Наполи» идёт на 1-м месте (29 очков), «Рома» занимает 12-е место (13 очков).
По грузину нашему, Хвиче. Сыграл вполне добротно, на своём высоком уровне, постоянно обострял или, по крайней мере, старался обострить игру. Но... две необоснованные ошибки, особенно первая - пас поперёк поля в ноги сопернику, когда пошла атака на ворота "Наполи", сподвигла тренера на его замену. Думаю, принял правильное решение.Тренеры тонко чувствуют, когда необходимо это сделать.
По грузину нашему, Хвиче. Сыграл вполне добротно, на своём высоком уровне, постоянно обострял или, по крайней мере, старался обострить игру. Но... две необоснованные ошибки, особенно первая - пас поперёк поля в ноги сопернику, когда пошла атака на ворота "Наполи", сподвигла тренера на его замену. Думаю, принял правильное решение.Тренеры тонко чувствуют, когда необходимо это сделать.
Признаться, ничего похожего я не увидел. Как всегда- прагматичный футбол Конте, против мертвого футбола Раньери... И если в футболе Наполи были хоть намеки, вкрапления в комбинационный футбол, то в футболе Ромы, кроме выжидательной игры на ничью не было ничего. В целом- нудный и малоинтересный футбол закончился ожидаемой победой Наполи, которые были ближе к победе, чем соперник.
Надо признать, что единственный гол пришел после ошибки защитника и вратаря Ромы, которые на двоих проспали взятия ворот. Ну и конечно, как же не вспомнить двух антигероев матча- Хвичкy и Довбика. Сегодня грузин побил собственный антирекорд- заменившись уже на 66мин. Видимо, после двух катастрофических обрезов грузина в центре поля, терпение Конте закончилось и он решил не искушать судьбу и убрать пустуго Хвичку с поля, после чего, грузин просидел в гордом одиночестве у кромки поля... Кроме двух безобразных исполенных штрафных в табло, ничем себя не отметил...
Про Довбика говорить нечего и моё мнение о нём не поменялось. Абсолютно инертный, примитивный футболист, попавший мячом в перекладину с полуметра от ворот. Он, чем-то напоминает мне Ярмоленко, игравшего в В/Х. То-есть, силы много- ума никакого... Не понимаю зачем его брали и как он мог стать лучшим бомбардиром Примеры. Вобщем, не узнать Серию А, после лихих и ярчайших нулевых. Вот, во что превратился итальянский футбол...
Рома- середняк, никак и ничем себя не проявившая в Наполи. А когда фланговая игра команды выдохлась- закончилась и игра в целом... Наполи на чемпиона не похож, и на мой взгляд, самую яркую игру демонстрирует Аталанта!!!
Признаться, ничего похожего я не увидел. Как всегда- прагматичный футбол Конте, против мертвого футбола Раньери... И если в футболе Наполи были хоть намеки, вкрапления в комбинационный футбол, то в футболе Ромы, кроме выжидательной игры на ничью не было ничего. В целом- нудный и малоинтересный футбол закончился ожидаемой победой Наполи, которые были ближе к победе, чем соперник.
Надо признать, что единственный гол пришел после ошибки защитника и вратаря Ромы, которые на двоих проспали взятия ворот. Ну и конечно, как же не вспомнить двух антигероев матча- Хвичкy и Довбика. Сегодня грузин побил собственный антирекорд- заменившись уже на 66мин. Видимо, после двух катастрофических обрезов грузина в центре поля, терпение Конте закончилось и он решил не искушать судьбу и убрать пустуго Хвичку с поля, после чего, грузин просидел в гордом одиночестве у кромки поля... Кроме двух безобразных исполенных штрафных в табло, ничем себя не отметил...
Про Довбика говорить нечего и моё мнение о нём не поменялось. Абсолютно инертный, примитивный футболист, попавший мячом в перекладину с полуметра от ворот. Он, чем-то напоминает мне Ярмоленко, игравшего в В/Х. То-есть, силы много- ума никакого... Не понимаю зачем его брали и как он мог стать лучшим бомбардиром Примеры. Вобщем, не узнать Серию А, после лихих и ярчайших нулевых. Вот, во что превратился итальянский футбол...
Рома- середняк, никак и ничем себя не проявившая в Наполи. А когда фланговая игра команды выдохлась- закончилась и игра в целом... Наполи на чемпиона не похож, и на мой взгляд, самую яркую игру демонстрирует Аталанта!!!