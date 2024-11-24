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«Наполи» минимально обыграл «Рому» в матче Серии А

вчера, 22:04
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)1 : 0Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

«Наполи» минимально обыграл «Рому» в матче 13-го тура Серии А (1:0).

Единственный гол в матче был забит на 54-й минуте нападающим «Наполи» Ромелу Лукаку.

«Наполи» идёт на 1-м месте (29 очков), «Рома» занимает 12-е место (13 очков).

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 04:41
плохие времена у Ромы, и конца им не видать !
Capral
Capral
сегодня в 02:57
Сенатов.

Так Хвичка обострял или пытался обострять?
Это же разные понятия...🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Альфи
Альфи
сегодня в 00:44
Эх РОМА, когда ж ты из комы выйдешь...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 23:11, ред.
У Дибалы травма, поэтому и не играл. Во время трансляции ЭТО прозвучало.
По Довбику: вся команда была одним Довбиком.
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 23:00
А по Хвичке я не прав?)))
Capral
Capral
вчера в 22:25
Перед игрой, итальянские газеты вышли с заголовком, окрестив предстоящую игру "Битвой тренеров-титанов"!
Признаться, ничего похожего я не увидел. Как всегда- прагматичный футбол Конте, против мертвого футбола Раньери... И если в футболе Наполи были хоть намеки, вкрапления в комбинационный футбол, то в футболе Ромы, кроме выжидательной игры на ничью не было ничего. В целом- нудный и малоинтересный футбол закончился ожидаемой победой Наполи, которые были ближе к победе, чем соперник.

Надо признать, что единственный гол пришел после ошибки защитника и вратаря Ромы, которые на двоих проспали взятия ворот. Ну и конечно, как же не вспомнить двух антигероев матча- Хвичкy и Довбика. Сегодня грузин побил собственный антирекорд- заменившись уже на 66мин. Видимо, после двух катастрофических обрезов грузина в центре поля, терпение Конте закончилось и он решил не искушать судьбу и убрать пустуго Хвичку с поля, после чего, грузин просидел в гордом одиночестве у кромки поля... Кроме двух безобразных исполенных штрафных в табло, ничем себя не отметил...

Про Довбика говорить нечего и моё мнение о нём не поменялось. Абсолютно инертный, примитивный футболист, попавший мячом в перекладину с полуметра от ворот. Он, чем-то напоминает мне Ярмоленко, игравшего в В/Х. То-есть, силы много- ума никакого... Не понимаю зачем его брали и как он мог стать лучшим бомбардиром Примеры. Вобщем, не узнать Серию А, после лихих и ярчайших нулевых. Вот, во что превратился итальянский футбол...

Рома- середняк, никак и ничем себя не проявившая в Наполи. А когда фланговая игра команды выдохлась- закончилась и игра в целом... Наполи на чемпиона не похож, и на мой взгляд, самую яркую игру демонстрирует Аталанта!!!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:18, ред.
Завоёваны три очка, а для команды это главное. Неважно, хорошо ты играл или не очень. Да и соперник, несмотря на его проседание в чемпионате, был серьёзный. Хотя бы по имени, но серьёзный. Игра, правда, в его исполнении не впечатлила, но это проблемы столичного клуба. Не знаю, почему римляне выглядят так неубедительно, но причины этому, очевидно, есть, и немалые.
По грузину нашему, Хвиче. Сыграл вполне добротно, на своём высоком уровне, постоянно обострял или, по крайней мере, старался обострить игру. Но... две необоснованные ошибки, особенно первая - пас поперёк поля в ноги сопернику, когда пошла атака на ворота "Наполи", сподвигла тренера на его замену. Думаю, принял правильное решение.Тренеры тонко чувствуют, когда необходимо это сделать.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:09
пока волки Раньери как сонные мухи)))
Капрал был прав, этот Довбик демонстрирует сходство с деревом.
Дибалу снова на банке держат, вместо того, чтоб заиграть его до кровавых мозолей в старте.
Гость
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